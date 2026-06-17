La tempête tropicale Arthur se forme près des côtes du Texas ; des inondations pouvant mettre des vies en danger sont attendues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec le dernier bulletin du NHC et le modèle de données Earth Science aux paragraphes 2 à 5; commentaire de Cheniere au paragraphe 8)

* Arthur pourrait apporter entre 5 et 10 pouces de pluie, avec des cumuls ponctuels avoisinant les 20 pouces

* Earth Science Associates prévoit une perte d’environ 20.000 barils de production pétrolière offshore

* L'alerte de tempête tropicale couvre la raffinerie et le pôle GNL, du Texas à la Louisiane

* Le NHC a indiqué que le système pourrait s'affaiblir d'ici mercredi soir ou tôt jeudi

* AccuWeather prévoit que le risque d'inondations s'étendra vers le nord-est jusqu'aux Carolines

par Anjana Anil, Ashitha Shivaprasad et Sheila Dang

La tempête tropicale Arthur s’est formée près de la côte texane et devrait provoquer des inondations potentiellement mortelles dans certaines régions du sud-est des États-Unis, a déclaré mercredi le Centre national des ouragans américain (NHC).

La tempête — premier système à avoir reçu un nom pour la saison des ouragans 2026 dans l’Atlantique — se trouvait mercredi après-midi à environ 20 miles (35 km) au nord-nord-ouest de Matagorda, au Texas, avec des vents soutenus maximaux de 45 miles par heure (75 km/h). Une alerte de tempête tropicale est en vigueur de Sargent, au Texas, à Morgan City, en Louisiane, un important corridor énergétique qui comprend de grandes raffineries et des installations de traitement de gaz naturel liquéfié autour de Port Arthur et de Lake Charles. La tempête pourrait se dissiper d’ici mercredi soir ou tôt jeudi, a indiqué le NHC.

Un modèle élaboré par le cabinet de conseil Earth Science Associates, basé sur des tempêtes passées, prévoit qu’environ 20.000 barils de pétrole pourraient être perdus en raison des fermetures d’installations sur les plateformes offshore situées sur la trajectoire de la tempête.

“Une partie des pertes passées est due à une prudence excessive vis-à-vis du personnel et d’autres dangers, et cela est pris en compte dans les données du modèle; toutefois, pour la tempête actuelle, nous n’avons pas constaté de telles mesures, de sorte que les prévisions se situent probablement dans la fourchette basse”, a déclaré Tony Dupont, directeur des opérations d’Earth Science Associates, dans une réponse envoyée par e-mail à nos questions.

UN PÔLE DE RAFFINAGE SUR LA TRAJECTOIRE POTENTIELLE

La région de raffinage de la côte du Golfe, qui s’étend de Corpus Christi à Pascagoula, dans le Mississippi, concentre environ la moitié de la capacité de raffinage américaine, soit 18,4 millions de barils par jour. La plus grande raffinerie des États-Unis est celle de Port Arthur, au Texas, appartenant à Motiva Enterprises (filiale de Saudi Aramco), dont la capacité de traitement s’élève à 730.000 bpd, selon la société. Parmi les autres grandes raffineries de la côte du Golfe situées sur la trajectoire potentielle de la tempête figure l'usine d' XOM.N , exploitée par Exxon Mobil à Beaumont, au Texas. Des entreprises du secteur du GNL, notamment Cheniere

LNG.N et Venture Global VG.N , possèdent également d'importantes installations de liquéfaction le long de cette région côtière.

Motiva Enterprises et Venture Global n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant leurs préparatifs face à la tempête. Cheniere et Exxon ont déclaré surveiller la situation, qui n’a pour l’instant eu aucun impact sur leurs opérations. Arthur devrait entraîner des précipitations de 5 à 10 pouces (127 à 254 mm). Des cumuls plus importants, pouvant atteindre près de 20 pouces, sont attendus de manière isolée jusqu’en début de vendredi, depuis le centre et le nord de la côte texane vers le nord-est, jusqu’aux régions du sud et du centre de la Louisiane , du Mississippi et de l’Alabama , ainsi que dans les régions occidentales de la Géorgie et du Panhandle de Floride , a indiqué le NHC, basé à Miami.

“De très fortes précipitations devraient s’abattre sur le sud-est de la Louisiane jusqu’au sud du Mississippi, où des inondations importantes, voire mortelles, pourraient se produire, avant de se propager vers le nord-est à travers les Carolines et la Géorgie”, a déclaré Alex DaSilva, expert en ouragans chez AccuWeather.

Des pluies importantes devraient perdurer jusqu’à vendredi dans tout le sud-est, et la zone la plus à risque se déplacera de l’extrême est du Texas et de la Louisiane vers la Géorgie d’ici vendredi, selon AccuWeather.