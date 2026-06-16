Le producteur de "Fallout" salue les avantages fiscaux qui ont permis d’attirer la série à Hollywood

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* "Fallout" a bénéficié d'un total de 67 millions de dollars d'avantages fiscaux pour les saisons 2 et 3

* Les emplois dans le secteur du divertissement ont diminué depuis 2022

* Selon les données, le taux d'occupation des studios d'enregistrement à Hollywood est tombé à 62% en 2025

par Dawn Chmielewski

Alors que les invités se pressaient dans un immense studio d'enregistrement abritant l'un des décors de la série Amazon Prime Video "Fallout", le scénariste et producteur Jonathan Nolan a salué le rôle joué par les incitations fiscales dans l'implantation de la production en Californie . La première saison de la série, qui est une adaptation à gros budget d’un jeu vidéo se déroulant dans un désert post-nucléaire, a été tournée à New York . La Californie a réussi à attirer la production vers l’ouest pour sa deuxième saison, grâce à 25 millions de dollars de crédits d’impôt.

“Sans ce crédit d'impôt, le projet n'aurait jamais vu le jour et nous ne serions pas ici”, a déclaré Nolan, assis sur une chaise pliante installée sur le plateau d'un “Vault”, un abri anti-atomique souterrain décoré dans le style rétro-futuriste de la série. Nolan a joué un rôle de premier plan dans le lobbying visant à convaincre la Californie d’approuver 750 millions de dollars de crédits d’impôt afin d’attirer davantage de productions cinématographiques et télévisuelles dans l’État. Il est même allé jusqu’à inviter des législateurs de l’État sur le plateau l’année dernière, afin de leur montrer comment les acteurs et les artisans bénéficieraient de ces incitations.

"Fallout" est restée en Californie pour sa troisième saison, grâce à 42 millions de dollars de crédits d’impôt sur un budget de 166,3 millions de dollars, ce qui a permis à la production d’employer près de 600 membres d’équipe et 30 acteurs, selon la California Film Commission.

Nolan a déclaré que lui-même et d’autres professionnels du secteur s’étaient habitués à prendre l’avion pour tourner à Londres, Budapest ou Sydney, sans se soucier des répercussions possibles sur Hollywood.

“Les gens se moquaient un peu de l’idée qu’Hollywood puisse un jour cesser d’être Hollywood — mais je pense que ces cinq dernières années, c’est vraiment ce qui s’est passé”, a déclaré Nolan.

L'emploi dans l'industrie du divertissement est en baisse depuis son pic atteint fin 2022, offrant moins d'opportunités aux acteurs, aux scénaristes et aux nombreux artisans — des menuisiers aux costumiers, en passant par les caméramans et les traiteurs — qui soutiennent la production cinématographique et télévisuelle.

La Californie a été particulièrement touchée, avec la perte de 17.234 emplois entre 2019 et 2023, selon le Milken Institute. Une combinaison de facteurs, notamment la baisse des recettes publicitaires à la télévision et la stagnation de la croissance du streaming, a poussé les studios à rechercher des lieux moins coûteux pour tourner des films et des séries, a-t-il constaté.

Le taux d’occupation des plateaux de tournage à Hollywood est tombé à 62% au premier semestre 2025, alors qu’il était proche de la pleine occupation en 2016, selon Film LA, l’organisation à but non lucratif qui coordonne les tournages dans l’agglomération de Los Angeles.

“Cela menace de vider de sa substance et de détruire une institution culturelle centenaire qui est peut-être l’un des éléments les plus importants de la culture américaine et de notre capacité à diffuser notre culture à travers le monde”, a déclaré Nolan. “Je pense donc que cette aide financière a été essentielle pour nous ramener ici.”

L'acteur Walton Goggins, qui incarne un double rôle: celui de Cooper Howard, un acteur hollywoodien d'avant-guerre connu pour ses rôles dans des westerns, et celui d'un chasseur de primes surnommé "The Ghoul", a déclaré à Reuters qu'il était reconnaissant de pouvoir travailler à Los Angeles.

“Ce métier imprègne tous les aspects de cette ville et donc, être de retour ici pour tourner cette série qui emploie autant de personnes — des artisans qui sont les meilleurs au monde dans leur domaine, à qui l’on donne l’opportunité de travailler à leur plus haut niveau —, je suis émerveillé”, a déclaré Goggins, ajoutant: “J’espère seulement que ce crédit d’impôt sera étendu afin que davantage de productions puissent revenir ici.”