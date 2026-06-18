Mondial-2026: Ronaldo et le Portugal calent, Kane et l'Angleterre régalent

La star portugaise Cristiano Ronaldo grimace lors du match contre la République démocratique du Congo, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le bal des stars s'est poursuivi mercredi au Mondial-2026: si Harry Kane a réussi son entrée avec un doublé pour l'Angleterre, victorieuse de la Croatie (4-2), Cristiano Ronaldo a totalement manqué son entame avec le Portugal, neutralisé par des Congolais (1-1) accrocheurs.

. Kane guide les "Three Lions"

L'ambiance et le spectacle ont été au rendez-vous dans l'antre des Dallas Cowboys (NFL) à Arlington, pleine à craquer avec quelque 70.400 spectateurs largement acquis à la cause des Anglais. Et ces derniers ont pris une belle revanche sur les Croates qui les avaient battus en demi-finale du Mondial-2018.

A l'époque, Harry Kane et Luka Modric étaient évidemment déjà là. Et pour leurs retrouvailles, le premier a été bien plus saignant que le second, qui a fait ses 40 ans, se montrant même fautif sur le penalty accordé à l'Angleterre que le buteur a transformé en deux tentatives (12e), la première ratée ayant été donnée à retirer.

L'attaquant anglais Harry Kane celèbre son deuxième but inscrit contre la Croatie, en phase de groupes du Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Arlington (Texas) ( AFP / Paul ELLIS )

Et le Soulier d'or européen, avec 61 buts inscrits cette saison, d'y aller de son doublé, soit ses 9e et 10e buts en Coupes du monde, d'un coup de tête (42e), pour repousser la Croatie qui venait de recoller après un frappe lumineuse de Martin Baturina (36e). Un avantage de courte durée puisque dans le temps additionnel, Petar Musa, a égalisé d'une volée, puis pleuré d'émotion (45e+5).

Pleine d'abnégation, l'Angleterre a fini par avoir le dernier mot en seconde période, d'abord par Jude Bellingham (47e) puis par Marcus Rashford (85e), Kane se sacrifiant dans les arrêts de jeu en ultime rempart pour éviter une réduction du score adverse.

Dans ce groupe L, le Ghana a arraché in extremis la victoire contrre le Panama à Toronto, grâce à un but de Caleb Yirenkyi dans le temps additionnel (90+5).

. Ronaldo, un fantôme passe

A la poursuite du seul trophée qui manque à son immense palmarès, "CR7" pourra toujours se consoler en ayant rejoint Lionel Messi dans le club très fermé des joueurs ayant disputé six Coupes du monde (complété par le gardien mexicain Guillermo Ochoa, qui n'a pas encore joué dans cette édition). Mais sa piètre performance a fait pâle figure en comparaison du récital de son rival argentin, auteur d'un triplé contre les Algériens (3-0).

Titularisé sur le front de l'attaque portugaise, le quintuple Ballon d'Or, 41 ans, a eu toutes les peines du monde à exister face à la RD Congo, touchant 25 malheureux ballons, pour trois tirs non cadrés, suscitant les moqueries des supporteurs africains scandant des "Messi! Messi!" dans les tribunes.

Difficile dans ces conditions de devenir le premier joueur à marquer au moins un but dans six Mondiaux et ainsi améliorer son total de 8, bien loin de la "pulga" (la puce), devenue mardi co-meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec l'Allemand Miroslav Klose (16).

L'attaquant congolais Yoane Wissa (C) après avoir inscrit le but égalisateur contre le Portugal, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston (Etats-Unis) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Au-delà de son cas personnel - même si à ce rythme va se poser la question de son statut de quasi intouchable dans une sélection qui s'est étoffée ces dernières années -, le Portugal n'a pas été à la hauteur des attentes que génère un favori de sa trempe.

Pourtant le milieu de terrain Joao Neves avait bien lancé la rencontre en inscrivant un but de la tête dès la 6e minute. Mais l'armada, à faire pâlir toutes les grandes nations, composée de Vitinha, Bruno Fernandes ou encore Bernardo Silva, s'est mise à ronronner, jusqu'à l'égalisation un peu inattendue, juste avant la pause, de Yoane Wissa.

En seconde période, sous les yeux des parents de l'ancien international Diogo Jota, disparu tragiquement avec son frère Andre Silva dans un accident de voiture en juillet 2025, le Portugal, incapable de trouver la faille, a même failli perdre, quand un tir de Cédric Bakambu s'est écrasé sur le poteau (56e).

Passée près d'un exploit plus retentissant encore, la RD Congo, de retour dans la compétition après un demi-siècle d'absence, pouvait savourer ce tout premier point récolté dans un Mondial.

Dans un groupe K où figurent aussi la Colombie et l'Ouzbékistan néophyte, opposés en soirée à Mexico, les Congolais peuvent espérer franchir la phase de groupe.

. Phase de groupe, épisode 2

Après 24 premiers matches qui ont mis à l'épreuve une première fois les 48 équipes, la phase de groupe passe la seconde jeudi, avec notamment un duel attendu entre le Mexique et la Corée du Sud, pouvant délivrer un sésame pour les 16e.

Autres rencontres au programme, République tchèque - Afrique du Sud pour compléter le groupe A, Suisse - Bosnie-Herzégovine et Canada - Qatar dans le groupe B.