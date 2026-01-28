 Aller au contenu principal
La technologie en hausse, le luxe en baisse
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un article de blog)

*

STOXX en baisse de 0,4 %

*

Les valeurs technologiques progressent après les résultats d'ASML

*

Les résultats de LVMH pèsent sur le luxe

*

La Fed et les grands résultats technologiques à venir, les contrats à terme américains en hausse de 0,3 %

28 janvier - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LA TECHNOLOGIE EN HAUSSE, LE LUXE EN BAISSE

Il y a environ une heure, nous écrivions qu'il y avait beaucoup de nouvelles à suivre. C'est toujours le cas, mais il est amusant de constater que le STOXX 600 a passé la plus grande partie de la première heure de cotation à rester stable pour la journée.

Il était en baisse d'environ 0,4 %.

Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose sous la surface, bien sûr. Les valeurs technologiques européennes

.SX8P sont de retour à leurs plus hauts niveaux depuis 2000, en hausse de plus de 2 % sur la journée, aidées directement par les bons résultats d'ASML ASML.AS , et indirectement par les résultats de SK Hynix 000660.KS .

Pendant ce temps, les 10 grands noms du luxe .STXLUXP sont en baisse de 3 % à leur plus bas niveau depuis cinq mois, plombés par les résultats de LVMH.

À partir de maintenant, il s'agit simplement de suivre toutes les conférences téléphoniques sur les résultats, ainsi que les nouvelles géopolitiques, jusqu'à la réunion de la Réserve fédérale et les résultats des grands noms de la technologie américaine après la cloche. Le chemin est encore long jusqu'à l'heure du retour à la maison.

(Alun John)

*****

Pour les articles précédents de Live Markets

AVANT LA CLOCHE: BEAUCOUP DE NOUVELLES À LIRE, COMMENCEZ AVEC ASML CLIQUEZ ICI

MORNING BID: TRUMP'S TALK DOWNS THE DOLLAR CLIQUEZ ICI

