La technologie d'informatique quantique de Microsoft remise en question, une nouvelle fois

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* Une critique publiée dans *Nature* a remis en cause un article de février 2025, qui a joué un rôle central dans les efforts ultérieurs de Microsoft dans le domaine de l'informatique quantique

* L'approche de Microsoft se distingue de celle de ses concurrents en misant sur les qubits basés sur les particules de Majorana, difficiles à mettre en œuvre

* Les recherches soutenues par Microsoft ont déjà fait l’objet de rétractations, mais l’article critiqué restera publié

* Microsoft utilise déjà le logiciel contesté pour faire fonctionner ses puces quantiques

par Stephen Nellis

Une nouvelle critique publiée dans la revue scientifique *Nature* soulève de nouvelles questions concernant la percée en informatique quantique revendiquée l’année dernière par Microsoft MSFT.O , qui a servi de fondement à l’annonce faite ce mois-ci par l’entreprise selon laquelle elle disposera d’un système quantique opérationnel d’ici 2029 .

Les ordinateurs quantiques pourraient résoudre des problèmes scientifiques et de cybersécurité hors de portée des machines conventionnelles. Ils sont devenus une priorité pour l’administration du président américain Donald Trump, qui a investi 2 milliards de dollars dans ce domaine et s’est fixé cette semaine des objectifs pour la mise au point d’un système quantique scientifique d’ici 2028.

À l’instar de ses rivaux du secteur des « Big Tech » tels qu’IBM IBM.O , Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O et d’autres, Microsoft développe son propre ordinateur quantique. Mais alors que ses concurrents conçoivent des machines basées sur des technologies quantiques mieux comprises , Microsoft a passé près de deux décennies à tenter d’ouvrir de nouvelles voies scientifiques dans un domaine qui, selon l’entreprise, pourrait lui permettre de devancer ses concurrents.

Dans une réponse officielle à ces critiques et lors d’un entretien avec Reuters, Microsoft a déclaré soutenir ses travaux de recherche et affirmé que son programme quantique enregistrait des progrès concrets malgré les inquiétudes soulevées.

Les efforts scientifiques de Microsoft ont suscité du scepticisme. Deux articles précédents soutenus par Microsoft ont été retirés de la revue *Nature*, tandis que les rédacteurs en chef ont signalé des problèmes de recherche potentiels dans deux autres articles, l’un publié dans *Nature* et l’autre dans *Science*.

Microsoft a précisé que les articles précédemment retirés de *Nature* avaient été rédigés en dehors de ses laboratoires et qu’il n’avait pas examiné les données qu’ils contenaient avant leur publication.

La critique, soumise à un examen par les pairs et publiée mercredi dans *Nature* par Henry Legg, maître de conférences en physique quantique à l’université de St Andrews en Écosse, soulève des inquiétudes concernant un cinquième article, publié en février 2025, ainsi qu’un communiqué de presse associé. Cet article, qui ne fait pas l’objet d’un retrait, est au cœur de tous les efforts ultérieurs de Microsoft dans le domaine de l’informatique quantique.

Microsoft a déclaré publiquement l’année dernière avoir découvert le Majorana, une particule subatomique longtemps théorisée et au cœur de son approche. Cependant, l’entreprise n’a pas publié cette découverte dans une revue à comité de lecture, telle que *Nature*. L’article paru en février 2025 dans *Nature* formulait une affirmation plus restreinte: Microsoft aurait développé un logiciel permettant d’identifier un minuscule intervalle dans un fil par ailleurs hautement conducteur.

Cette interruption est importante car les qubits, unités de base des ordinateurs quantiques, sont puissants mais fragiles, perdant souvent leur état en quelques fractions de seconde. Microsoft affirme que la détection d’une interruption stable dans un fil conducteur s’inscrit dans un processus susceptible de créer des qubits plus durables et plus utiles.

M. Legg a toutefois constaté que le logiciel de Microsoft « donnait des résultats incohérents et erronés ». Il a également indiqué qu’un ensemble de données plus large, publié par Microsoft mais non inclus dans l’article, présentait du bruit aléatoire, sans preuve claire de l’intervalle que Microsoft prétendait avoir trouvé.

Dans une interview, Legg a comparé cette démarche à la recherche d’une image de Jésus dans un toast en passant au crible tous les pains d’une boulangerie.

« Si vous vous penchez sur un phénomène qui relève essentiellement de la physique aléatoire, vous finirez bien par trouver Jésus dans votre toast », a déclaré M. Legg.

Dans sa réponse publiée dans *Nature*, Microsoft a défendu ses affirmations et a déclaré que le logiciel constituait un « outil de réglage pratique » permettant de trouver les emplacements optimaux sur ses puces pour y placer des qubits.

Chetan Nayak, qui supervise les travaux de Microsoft sur le matériel quantique, a déclaré à Reuters lors d’une interview que le code fonctionnait suffisamment bien pour que Microsoft l’utilise régulièrement afin de configurer des puces effectuant désormais des opérations de calcul quantique.

« C’est un peu comme se demander si le vol est possible ou non, alors que l’on se tient juste à côté d’un avion », a déclaré M. Nayak. « Eh bien, pourquoi ne pas monter à bord et faire un tour? »

Sergey Frolov, physicien à l’université de Pittsburgh qui a également critiqué les travaux de Microsoft, a déclaré que Microsoft ne disposait pas des preuves à long terme étayant les approches adoptées par des concurrents tels qu’IBM et Quantinuum

QNT.O , qui ne reposent pas sur l’existence des particules de Majorana.

« Ni Microsoft ni personne d’autre n’a établi de fondements permettant d’affirmer clairement, à travers une série d’expériences fiables, que ces avancées (basées sur les particules de Majorana) sont plausibles », a déclaré M. Frolov. « Au contraire, nous disposons d’une série d’articles qui ne cessent d’être remis en cause à un niveau très fondamental, par différentes personnes. »