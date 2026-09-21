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La tech progresse poussée par OVH et Soitec, Ipsen et Coface sous pression
information fournie par AOF 21/09/2026 à 11:33
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(Zonebourse.com) - Nordnet rebondit grâce à son programme de rachat d'actions, tandis que les valeurs technologiques profitent d'un courant favorable. Ipsen, Coface et Ayvens reculent sur fond d'annonces jugées moins favorables par le marché.

Actions en hausse

Les valeurs technologiques

OVH Groupe ( 7,8%) : le premier fournisseur européen de services de cloud computing poursuit son envolée dans le sillage de la semaine dernière, soutenu par l'avis favorable de BNP Paribas. La banque française a relevé sa recommandation à "surperformance" et porté son objectif de cours de 7 à 22 euros. Le titre a clôturé à 17,36 EUR, son plus haut niveau depuis la mi-2022.

Soitec ( 6,6%) : le spécialiste français des matériaux semi-conducteurs profite du dynamisme du secteur technologique et démarre la séance en hausse. Ce mouvement bénéficie plus largement à l'ensemble de l'industrie, qui progresse d'environ 2%.

Kuehne Nagel International AG ( 5,5%) : le groupe suisse de transport et de services logistiques progresse après l'annonce d'un partenariat de long terme avec Amazon. Dans ce cadre, le géant américain dispose d'une option portant sur des actions existantes.

Nordnet AB ( 3,9%) : la plateforme suédoise d'épargne et d'investissement rebondit après les changements de gouvernance mal accueillis par le marché en fin de semaine dernière. Le titre profite de l'annonce d'un programme de rachat d'actions destiné à restituer du capital aux actionnaires et à optimiser la structure financière du groupe.

VAT Group ( 3,4%) : le fabricant suisse de vannes industrielles bénéficie d'un relèvement de recommandation de Vontobel, qui passe de "conserver" à "acheter". L'objectif de cours est légèrement relevé, de 720 à 725 CHF.

Société Générale ( 3,3%) : le groupe bancaire français dévoile ses objectifs à moyen terme. Il vise notamment un ROTE de 13% à 14% d'ici 2029, puis supérieur à 15% à partir de 2030. Le marché accueille favorablement ces ambitions, alors que le plan stratégique triennal lancé par Slawomir Krupa en 2023 avait connu des débuts difficiles.

Actions en baisse

Ipsen (-7,4%) : le laboratoire pharmaceutique français plonge en début de séance après l'autorisation par la FDA d'un traitement proposé par Amneal, qui vient directement concurrencer Ipsen.

Ayvens (-4,0%) : le spécialiste de la location automobile perd du terrain en début de séance après la présentation de nouveaux objectifs stratégiques. Le groupe vise désormais un ROTE compris entre 14% et 16% en 2029, contre une fourchette de 13% à 15% dans son précédent plan PowerUP 2026. Une partie de cette amélioration semble toutefois avoir déjà été intégrée dans les cours.

Porsche AG (-2,9%) : le constructeur automobile recule après l'annonce par Volkswagen d'une forte dépréciation de la valeur comptable de sa participation. Porsche reste notamment pénalisé par la forte baisse de ses ventes en Chine.

Coface (-2,8%) : l'assureur-crédit français recule nettement en début de séance. Après la hausse spéculative de vendredi autour d'un possible rachat par CNP, le marché ne dispose toujours d'aucune confirmation des parties concernées, ni d'indication sur un prix ou une éventuelle offre officielle. Le titre retrace ainsi une partie de son envolée précédente.

Kering (-2,6%) : le groupe français de luxe pâtit d'ajustements de recommandations d'analystes. BNP Paribas maintient son avis "neutre", mais abaisse son objectif de cours de 285 à 280 EUR. Oddo BHF reste également "neutre", tout en relevant son objectif de 255 à 272 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 11:33:00.

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