La taxe bancaire britannique pourrait constituer un signal d'achat

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(Ajout d'un nouvel article de blog)

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* Les contrats à terme américains en hausse

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LA TAXE SUR LES BANQUES BRITANNIQUES POURRAIT ÊTRE UN SIGNAL D'ACHAT

Les valeurs bancaires européennes ont connu des difficultés ces derniers mois. L'indice regroupant les principaux établissements de crédit européens a reculé d'environ 10 % par rapport à son plus haut niveau atteint en août, les inquiétudes liées à l'impact des rendements élevés, à l'incertitude mondiale, aux risques pesant sur la croissance et à l'intelligence artificielle ayant refroidi l'enthousiasme des investisseurs pour un secteur jusqu'alors très prisé. .SX7P

Les banques britanniques ont affiché des performances légèrement moins bonnes. L’indice bancaire FTSE 350 a perdu près de 14 % par rapport à son plus haut niveau, et l’une des raisons de cette sous-performance réside dans les craintes que les banques ne voient leurs impôts augmenter la semaine prochaine dans le cadre du budget britannique. .FTNMX301010

Les informations parues dans la presse la semaine dernière, laissant entrevoir une probable hausse d’impôts, ont entraîné une légère baisse des cours des actions .

Selon UBS, le marché s'attend désormais à une hausse des impôts, "dans la mesure où les banques sont sans doute moins populaires que certains autres secteurs et où (les rendements sur capitaux propres) sont plus élevés qu'auparavant".

Toutefois, la banque précise avoir "entendu certains investisseurs faire part de leur intention éventuelle d’acheter des actions bancaires en cas de baisse qui pourrait accompagner l’annonce d’une hausse de la fiscalité".

"Nous pensons que cela est logique", déclare UBS.

Ils évoquent l’adage "vendre la rumeur, acheter la réalité" et précisent également qu’"un doublement de la surtaxe bancaire actuelle de 3 % aurait un impact d’environ 2 % en moyenne sur les bénéfices des banques britanniques, avec un impact d’environ 3 à 4 % pour les banques axées sur le marché national".

Cela "ne suffit pas à rendre ces actions chères".

Ils ajoutent que la stabilité politique, après le budget, "constitue le principal enjeu".

(Alun John)

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