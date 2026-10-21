Le rendement de l'OAT à 10 ans atteint 5% pour la première fois depuis juillet 2002

Grèves et manifestations antigouvernementales organisées par les syndicats français en France

Le ‌rendement de l'obligation souveraine française à ​10 ans a atteint mercredi le seuil psychologique de 5% pour la ​première fois depuis juillet 2002, ce qui ​constitue un nouveau signe ⁠de l'inquiétude des investisseurs quant ‌à la capacité de la deuxième économie de la zone ​euro à ‌réduire son déficit.

Le rendement de ⁠l'OAT à dix ans prend 7,4 points de base pour s'établir ⁠à 4,9914% ‌à 09h15 GMT, après avoir ⁠brièvement dépassé les 5% quelques ‌minutes auparavant.

Les craintes concernant le ⁠budget 2027, en plein examen ⁠parlementaire, ainsi ‌que la polarisation des débats politiques ​à la ‌suite des violences en marge des mobilisations du week-end ​dernier, ont de nouveau mis à rude épreuve le ⁠marché obligataire, déjà sous pression en raison de la flambée de l'inflation liée à la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit ​Van Overstraeten)