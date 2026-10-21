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Le rendement de l'OAT à 10 ans atteint 5% pour la première fois depuis juillet 2002
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 12:59

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Grèves et manifestations antigouvernementales organisées par les syndicats français en France

Grèves et manifestations antigouvernementales organisées par les syndicats français en France

Le ‌rendement de l'obligation souveraine française à ​10 ans a atteint mercredi le seuil psychologique de 5% pour la ​première fois depuis juillet 2002, ce qui ​constitue un nouveau signe ⁠de l'inquiétude des investisseurs quant ‌à la capacité de la deuxième économie de la zone ​euro à ‌réduire son déficit.

Le rendement de ⁠l'OAT à dix ans prend 7,4 points de base pour s'établir ⁠à 4,9914% ‌à 09h15 GMT, après avoir ⁠brièvement dépassé les 5% quelques ‌minutes auparavant.

Les craintes concernant le ⁠budget 2027, en plein examen ⁠parlementaire, ainsi ‌que la polarisation des débats politiques ​à la ‌suite des violences en marge des mobilisations du week-end ​dernier, ont de nouveau mis à rude épreuve le ⁠marché obligataire, déjà sous pression en raison de la flambée de l'inflation liée à la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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3 commentaires

  • 13:54

    PBO. On remarque quand même que vous ne proposez que de rétablir des impôts, ce qui revient à des augmentations d'impôts. Surtout qu'entretemps certaines baisses d'impôts ont été compensées par des augmentations d'autres impôts (foncier, taxe habitation sur résidences secondaires, TICPE, contribution exceptionnelle). Vous auriez pu proposer quelques réductions de dépenses...

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