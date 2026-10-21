Le rendement de l'OAT à 10 ans atteint 5% pour la première fois depuis juillet 2002

Grèves et manifestations antigouvernementales organisées par les syndicats français en France
Le rendement de l'obligation souveraine française à 10 ans a atteint mercredi le seuil psychologique de 5% pour la première fois depuis juillet 2002, ce qui constitue un nouveau signe de l'inquiétude des investisseurs quant à la capacité de la deuxième économie de la zone euro à réduire son déficit.
Le rendement de l'OAT à dix ans prend 7,4 points de base pour s'établir à 4,9914% à 09h15 GMT, après avoir brièvement dépassé les 5% quelques minutes auparavant.
Les craintes concernant le budget 2027, en plein examen parlementaire, ainsi que la polarisation des débats politiques à la suite des violences en marge des mobilisations du week-end dernier, ont de nouveau mis à rude épreuve le marché obligataire, déjà sous pression en raison de la flambée de l'inflation liée à la guerre au Moyen-Orient.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)
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