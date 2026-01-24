La Syrie commence à extraire du pétrole dans des champs récemment contrôlés, selon l'agence de presse de l'État

La Syrian Petroleum Company a commencé à extraire du pétrole des champs récemment contrôlés et à envoyer la production aux raffineries de Homs et de Baniyas, a rapporté samedi l'agence de presse gouvernementale SANA.

L'un de ces champs, le champ pétrolifère d'al-Omar, qui est le plus grand du pays, est passé récemment sous le contrôle du gouvernement après une offensive éclair contre les forces kurdes qui tenaient le site depuis près d'une décennie et l'utilisaient comme base militaire.