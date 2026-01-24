 Aller au contenu principal
La Syrie commence à extraire du pétrole dans des champs récemment contrôlés, selon l'agence de presse de l'État
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Syrian Petroleum Company a commencé à extraire du pétrole des champs récemment contrôlés et à envoyer la production aux raffineries de Homs et de Baniyas, a rapporté samedi l'agence de presse gouvernementale SANA.

L'un de ces champs, le champ pétrolifère d'al-Omar, qui est le plus grand du pays, est passé récemment sous le contrôle du gouvernement après une offensive éclair contre les forces kurdes qui tenaient le site depuis près d'une décennie et l'utilisaient comme base militaire.

Pétrole et parapétrolier
Syrie

Valeurs associées

CHEVRON
166,690 USD NYSE +0,08%
CONOCOPHILLIPS
98,340 USD NYSE +1,54%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,19 USD Ice Europ +2,78%
Pétrole WTI
61,29 USD Ice Europ +2,73%
SHELL
2 688,750 GBX LSE +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

