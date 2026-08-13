La suspension des activités portuaires de CK Hutchison au Panama pèse sur les résultats

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* Le résultat sous-jacent du premier semestre progresse de 6,7 %

* Le trafic de la division ports recule de 1 %, mais l'Ebitda progresse de 4 %

par Clare Jim

Le trafic de fret et les résultats portuaires de CK Hutchison 0001.HK ont été affectés par l’arrêt des opérations au Panama, a indiqué la société après la publication de ses résultats semestriels, ajoutant que peu de progrès avaient été réalisés concernant la cession, pour 23 milliards de dollars, de la majeure partie de ses activités portuaires.

Le conglomérat détenu par l’homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing, est pris dans une querelle diplomatique depuis que le président américain Donald Trump s’est opposé à la propriété chinoise des ports situés le long du canal de Panama, ce qui a conduit le Panama à résilier ses concessions portuaires dans le pays.

La division ports de CK Hutchison a enregistré une baisse de 1 % de son trafic, mais son résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a progressé de 4 % pour atteindre 9 milliards de HK$ (1,15 milliard de dollars), malgré une perte de 496 millions de HK$ liée au Panama. Sa filiale Panama Ports Company (PPC) réclame plus de 2 milliards de dollars de dommages-intérêts au Panama dans le cadre d’une procédure d’arbitrage après avoir été écartée de l’exploitation de deux ports situés près du canal de Panama, qu’elle assurait depuis près de trois décennies. Ce litige a compliqué le projet du groupe de vendre des dizaines de ports à travers le monde, y compris les terminaux panaméens, à un consortium comprenant BlackRock BLK.N , Mediterranean Shipping Company et un autre investisseur stratégique que des sources ont identifié comme étant la société chinoise COSCO 1199.HK .

Interrogé sur l’avancement de l’opération annoncée pour la première fois en mars 2025, le directeur financier du groupe, Frank Sixt, a déclaré lors d’une conférence sur les résultats: “Il n’y a absolument rien à signaler du point de vue de la transaction”.

CK Hutchison a enregistré une hausse de 6,7 % de son bénéfice sous-jacent, calculé selon les normes post-IFRS 16, à 12,6 milliards de dollars de Hong Kong (1,61 milliard de dollars), au premier semestre de l’année, grâce notamment à son activité de vente au détail.

(1 $ = 7,8466 dollars de Hong Kong)