La Sumitomo Mitsui Trust Bank vise 500 millions de dollars pour un nouveau fonds de crédit-bail aéronautique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Miho Uranaka

Le groupe japonais Sumitomo Mitsui Trust 8309.T (SMTG) prévoit de lancer un nouveau fonds de crédit-bail aéronautique, dans le but de lever 500 millions de dollars auprès d'investisseurs au Japon, en Asie et au Moyen-Orient, a déclaré un dirigeant.

Ce lancement marque la dernière initiative en date d'une institution financière japonaise visant à développer ses investissements dans la location d'avions, dans l'espoir de tirer parti d'un marché en pleine expansion à l'échelle mondiale en raison de la pénurie d'avions chez les compagnies aériennes et des contraintes d'approvisionnement chez Boeing BA.N et Airbus AIR.PA .

Ce fonds, qui achètera des appareils Boeing et Airbus pour les louer à des compagnies aériennes du monde entier, est le troisième que SMTG lance en collaboration avec Novus Aviation Capital, après ceux créés en 2016 et 2019.

Alors que les deux fonds précédents ciblaient les investisseurs institutionnels nationaux, SMTG entend faire de ce nouveau fonds un tremplin pour développer la vente d'actifs privés à des investisseurs étrangers, a déclaré Takeru Mifune, responsable de l'équipe de financement d'actifs de la Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Parmi les acteurs nationaux, Mercuria Holdings et Daiwa Securities ont récemment annoncé la création d'un nouveau fonds de location d'avions, tandis que Sumitomo Mitsui Financial Group et Orix ont renforcé leurs activités de location aérienne.