L'action de la société australienne Swift TV s'envole après l'approbation définitive de l'intégration de l'application Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action Swift TV STV.AX bondit jusqu'à 70 % à 0,017 dollar australien, atteignant son plus haut niveau depuis le 19 septembre 2025

** Le titre enregistre sa meilleure séance intrajournalière depuis le 19 septembre 2025

** Le fournisseur de services de diffusion a franchi la dernière étape d'approbation requise pour l'intégration officielle de l'application Netflix NFLX.O au sein de la plateforme Swift TV

** Cette finalisation fait suite à un processus de développement et de certification de plusieurs années impliquant à la fois Google et Netflix

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 66,7 %, en incluant les mouvements de la journée