 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action de la société australienne Swift TV s'envole après l'approbation définitive de l'intégration de l'application Netflix
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 02:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action Swift TV STV.AX bondit jusqu'à 70 % à 0,017 dollar australien, atteignant son plus haut niveau depuis le 19 septembre 2025

** Le titre enregistre sa meilleure séance intrajournalière depuis le 19 septembre 2025

** Le fournisseur de services de diffusion a franchi la dernière étape d'approbation requise pour l'intégration officielle de l'application Netflix NFLX.O au sein de la plateforme Swift TV

** Cette finalisation fait suite à un processus de développement et de certification de plusieurs années impliquant à la fois Google et Netflix

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 66,7 %, en incluant les mouvements de la journée

Valeurs associées

NETFLIX
88,2500 USD NASDAQ -0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank