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La Suède va acquérir le système de roquettes d'artillerie Himars de Lockheed Martin
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 13:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Suède va acquérir le système de roquettes d'artillerie Himars LMT.N de Lockheed Martin, a déclaré lundi le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, lors d'une conférence de presse.

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