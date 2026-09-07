La Suède va acquérir le système de roquettes d'artillerie Himars de Lockheed Martin

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La Suède va acquérir le système de roquettes d'artillerie Himars LMT.N de Lockheed Martin, a déclaré lundi le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, lors d'une conférence de presse.