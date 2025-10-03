 Aller au contenu principal
La Suède rendra possible les paiements par carte hors ligne d'ici à la mi-2026
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation, d'un détail, d'un contexte dans les paragraphes 2 à 5)

La banque centrale suédoise a déclaré vendredi qu'elle avait convenu avec les sociétés de paiement de mettre en place, d'ici à la mi-2026, un système permettant aux Suédois de payer des biens essentiels avec des cartes hors ligne en cas de perturbation des services bancaires en ligne.

Les ménages du pays nordique n'utilisent que rarement de l'argent liquide pour les paiements dans les magasins, ce qui les rend vulnérables à d'éventuels problèmes techniques ou à des actes de sabotage affectant les transactions en ligne.

Les paiements hors ligne deviendront donc possibles avec des cartes de paiement physiques et les codes PIN associés, a déclaré la Riksbank dans un communiqué.

"Le fait que le grand public puisse payer par carte, par exemple pour de la nourriture ou des médicaments, même en cas de panne grave de la communication de données, c'est-à-dire hors ligne, est une étape importante dans nos efforts accrus pour renforcer la préparation aux situations d'urgence", a déclaré le gouverneur de la Riksbank, Erik Thedeen.

Reuters a rapporté en mai que la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Estonie mettaient en place des systèmes de paiement par carte hors ligne en guise de solution de secours en cas de perte des connexions internet, y compris à la suite d'un sabotage.

