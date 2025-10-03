Royaume-Uni: Sarah Mullally devient la première femme à prendre la tête de l’Église d’Angleterre

Annonce du nouvel archevêque de Canterbury à la tête de l'Église d'Angleterre

Sarah Mullally a été nommée archevêque de Cantorbéry vendredi, devenant ainsi la première femme à diriger l'Église d'Angleterre en 1400 ans d'histoire.

Sarah Mullally, devient également cheffe de la communion anglicane, qui rassemble 85 millions de croyants dans le monde et dont de larges pans sont restés conservateurs, notamment en Afrique où l’homosexualité est interdite dans certains pays.

Lors de son premier discours dans la cathédrale de Canterbury, Sarah Mullally a dénoncé les scandales d'abus sexuels et les problèmes de protection qui touchent l'Église, ainsi que l'antisémitisme, après notamment l'attaque d'une synagogue à Manchester qui a fait deux morts jeudi.

Le GAFCON, qui regroupe les églises anglicanes d’Afrique et d’Asie, a immédiatement critiqué la nomination de Sarah Mullally, estimant que la branche anglaise de l’Église avait "renoncé à son autorité de direction".

Sarah Mullally, évêque de Londres depuis 2018, a déjà défendu plusieurs causes progressistes au sein de l’Église, notamment en autorisant la bénédiction des couples de même sexe dans le cadre de partenariats civils et de mariages.

Interrogée par Reuters dans une interview vendredi sur les relations homosexuelles, Mullally a déclaré : "L'Église d'Angleterre et la Communion anglicane ont une longue histoire de lutte contre... les questions difficiles."

"C'est vraiment difficile pour nous parce que nous sommes au milieu de tout cela, et je reconnais l'anxiété... qui est causée lorsque des questions difficiles sont discutées...[...] Il se peut qu'elles ne soient pas résolues rapidement."

Les réformes introduites il y a plus de dix ans ont permis à une femme de devenir le 106e archevêque de Cantorbéry. Il s'agit de l'une des dernières institutions britanniques à avoir été dirigée jusqu'à présent uniquement par des hommes.

Dans son discours, Sarah Mullally a évoqué les difficultés d'une époque qui "a soif de certitude" et d'un pays aux prises avec des questions morales et politiques complexes liées à l'immigration et aux communautés qui se sentent oubliées.

"Conscients de l'horrible violence de l'attaque perpétrée hier contre une synagogue à Manchester, nous sommes témoins d'une haine qui se nourrit des fractures au sein de nos communautés", a-t-elle déclaré, ajoutant que c'était sa foi chrétienne qui lui donnait espoir dans un monde qui semble souvent "au bord du gouffre".

DES AMÉLIORATIONS S'IMPOSENT EN MATIÈRE DE PROTECTION

L'Église d'Angleterre est sans chef depuis novembre dernier, date à laquelle Justin Welby a démissionné à la suite d'un scandale de dissimulation d'abus sexuels sur des enfants. Sarah Mullally a déclaré qu'elle se concentrerait sur les améliorations à apporter dans ce domaine.

"Mon engagement sera de veiller à ce que nous continuions à écouter les survivants, à prendre soin des personnes vulnérables et à favoriser une culture de la sécurité et du bien-être pour tous", a-t-elle déclaré.

L'ESSENTIEL, CE SONT LES GENS

Sarah Mullally, ancienne infirmière spécialisée en cancérologie, a été ordonnée en 2002 et est devenue l'une des premières femmes à être consacrée évêque dans l'Église d'Angleterre en 2015.

Membre de la Chambre des Lords, elle s’est exprimée sur des questions telles que les soins de santé et la justice sociale.

Sarah Mullally, mariée à Eamonn et mère de deux enfants adultes, a qualifié de "irréalisable et dangereux " le projet de visant à permettre aux malades en phase terminale de choisir de mettre fin à leur vie avec une aide médicale, déclarant qu’il représentait un risque pour les personnes les plus vulnérables de la société.

Reflétant le statut de l’Église d’Angleterre en tant qu’Église établie, le bureau du Premier ministre Keir Starmer a annoncé vendredi la nomination de Sarah Mullally, avec l’accord officiel du roi Charles.

Le roi Charles reste le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, selon le rôle établi au XVIᵉ siècle lors de la rupture d'Henri VIII avec le catholicisme.

(Muvija M, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)