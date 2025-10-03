Wall Street toujours à des sommets

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, pas perturbée par le report d'un important rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en raison de la paralysie budgétaire que connait le pays.

Au lendemain de records pour les trois principaux indices de la place américaine, le Dow Jones prenait vers 14H00 GMT 0,58%, le Nasdaq avançait de 0,05% et le S&P 500 gagnait 0,20%.

Avant l'ouverture, les investisseurs auraient dû recevoir le rapport mensuel sur l'emploi américain en septembre.

Mais le service statistiques du ministère américain du Travail (BLS) a reporté sa publication en raison du blocage budgétaire qui paralyse une partie de l'Etat fédéral.

Certes, cela prive la première économie mondiale d'un thermomètre majeur. Mais le marché "s'est résigné à cette situation", assure Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Mercredi, les investisseurs ont eu un aperçu de l'état du marché du travail avec la publication de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Selon cet indicateur, les entreprises privées ont détruit en septembre plus d'emplois qu'elles n'en ont créés en septembre (-32.000) aux Etats-Unis. Les analystes tablaient sur des créations nettes.

Cette publication a "suffi à convaincre les investisseurs que la Réserve fédérale (Fed) devra continuer à baisser ses taux cette année", commente auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

La banque centrale des Etats-Unis avait procédé à une première détente de ses taux en septembre en réaction à l'affaiblissement du marché du travail américain, en dépit des pressions inflationnistes persistantes.

La Bourse de New York évolue dans un contexte de "manque général d'inquiétude" liée au "shutdown" américain, souligne M. Low.

Au contraire, Wall Street continue d'être soutenue par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA), "un thème (qui) a animé les marchés toute l'année", relève l'analyste.

Jeudi, l'annonce d'un accord entre OpenAI et les géants sud-coréens des puces Samsung et SK Hynix avait donné un nouvel élan aux valeurs tech. Le champion américain du secteur OpenAI a même atteint la valorisation colossale de 500 milliards de dollars.

Les annonces ont continué vendredi, notamment concernant un protocole d'accord (MOU) entre le géant japonais de l'électronique Hitachi et OpenAI.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se tendait un peu, à 4,10% vers 14H00 GMT contre 4,08% à la clôture la veille.

Côté entreprises, le fournisseur de semiconducteurs Applied Materials (-3,46% à 215,95 dollars) était boudé après avoir indiqué que les nouvelles restrictions américaines à l'export viendraient impacter ses ventes.

Selon un document officiel déposé par l'entreprise auprès du gendarme boursier américain, son chiffre d'affaires pourrait être réduit d'environ 110 millions de dollars pour le trimestre en cours et de 600 millions de dollars pour l'année qui vient.

La compagnie minière USA Rare Earth (+19,59% à 27,16 dollars) s'envolait après des commentaires de sa patronne assurant que l'entreprise était en discussion avec la Maison Blanche.

Plusieurs sociétés du secteur ont bénéficié d'investissements de l'Etat américain ces dernières semaines à l'image de Lithium Americas et MP Materials.

