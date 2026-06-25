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La Suède a approuvé un premier plan de financement pour de nouveaux réacteurs nucléaires, a déclaré le Premier ministre
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 10:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement suédois s'est mis d'accord sur les modalités d'un montage financier visant à construire de nouveaux réacteurs nucléaires avec le promoteur Videberg Kraft, a déclaré jeudi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson.

“L'État deviendra également actionnaire de ce projet”, a déclaré M. Kristersson aux journalistes.

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