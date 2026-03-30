La startup sud-coréenne Rebellions, spécialisée dans les puces d'IA, lève 400 millions de dollars lors de son dernier tour de table

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La start-up sud-coréenne Rebellions, spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, a annoncé lundi avoir levé 400 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui valorise l'entreprise à environ 2,34 milliards de dollars, alors qu'elle accélère son expansion aux États-Unis.

Ce tour de table, mené par Mirae Asset Financial Group et le Korea National Growth Fund, fait suite à une série C de 250 millions de dollars en septembre 2025 et porte le total des capitaux levés par l'entreprise à 850 millions de dollars, a indiqué Rebellions dans un communiqué.

Ayant levé 650 millions de dollars au cours des six derniers mois, ce qui représente plus de 75 % de son financement total à ce jour, Rebellions a déclaré qu'elle entrait dans une nouvelle phase de croissance, axée sur l'expansion aux États-Unis, l'augmentation de la production de sa plateforme Rebel100 et la préparation d'une future introduction en bourse.

Rebellions, fondée en 2020, conçoit des unités de traitement neuronal (NPUs) pour l'inférence de l'IA. Elle a déclaré que la demande d'infrastructures d'IA efficaces augmentait rapidement parmi les fournisseurs de cloud, les opérateurs de télécommunications et les initiatives soutenues par le gouvernement, en particulier aux États-Unis.

Le Korea National Growth Fund, dirigé par l'État, a fourni 250 milliards de wons ( 165,45 millions de dollars) lors du dernier tour de table, le premier investissement direct par le gouvernement dans le cadre de son initiative "K-Nvidia" .

Le projet "K-Nvidia", dirigé conjointement par la Commission des services financiers et le ministère des sciences et des technologies de l'information et de la communication, vise à créer une entreprise de fabrication de puces électroniques compétitive au niveau mondial, dans un contexte de concurrence accrue dans ce secteur, dominé par des entreprises américaines telles que Nvidia NVDA.O .

Ce tour de table souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises qui développent des alternatives aux fabricants de puces d'IA dominants, alors que la demande de systèmes d'IA rentables et déployables augmente à l'échelle mondiale.

Les investisseurs de Rebellions comprennent Aramco's 2223.SE Wa'ed Ventures, Arm, KT 030200.KS , Samsung, SK Hynix

000660.KS et SK Telecom 017670.KS . Elle a son siège en Corée du Sud et opère aux États-Unis.

Les investissements de Mirae Asset comprennent également SpaceX .

(1 $ = 1 511,0000 won)