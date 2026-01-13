La startup Deepgram, spécialisée dans l'IA vocale, lève 130 millions de dollars pour une valorisation de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deborah Mary Sophia

Lastartup Deepgram, spécialisée dans les technologies d'intelligence vocale, a annoncé mardi avoir levé 130 millions de dollars pour une valorisation de 1,3 milliard de dollars, dans le but de se développer à l'international, de déployer de nouveaux modèles et de procéder à des acquisitions.

Le tour de table a été mené par AVP, une société d'investissement qui se concentre sur les startups technologiques en Amérique du Nord et en Europe, avec la participation de nouveaux investisseurs tels que Alumni Ventures, Princeville Capital et Citi Ventures, a indiqué la société.

Les bailleurs de fonds existants, dont Tiger Global, Madrona et In-Q-Tel, la branche de capital-risque de la CIA, ont également participé au financement de la série C, a ajouté la société.

Deepgram, basée à San Francisco, fournit aux entreprises et aux développeurs des modèles d'intelligence artificielle et une infrastructure permettant de créer et d'exploiter des agents vocaux personnalisés capables de tenir des conversations contextuelles en temps réel et à grande échelle.

Cette levée de fonds intervient alors que les entreprises adoptent des agents d'IA dans les centres d'appels et le service client dans des secteurs tels que la vente au détail, la fintech et la santé.

"L'IA vocale s'est généralisée l'année dernière. Chaque fois qu'il y a un champ de texte ou un clic sur un bouton, tous ces produits travaillent à l'ajout de la voix, il y a donc une vague de fond de la demande", a déclaré Scott Stephenson, directeur général et cofondateur de Deepgram, dans une interview accordée à Reuters .

L'entreprise utilisera les fonds pour s'étendre à de nouveaux marchés en Europe et dans la région Asie-Pacifique, augmenter le nombre de langues prises en charge et financer des acquisitions et des achats de gros ordinateurs, a ajouté M. Stephenson.

Deepgram prend actuellement en charge plus de 50 langues, selon son site web.

Mardi, la société a également déclaré qu'elle avait acquis OfOne, une plateforme d'IA vocale pour les drive-in, afin d'élargir son offre dans le secteur de la restauration. Elle n'a pas fourni de détails sur la valeur de l'opération.

Plus de 1 300 organisations utilisent la fonctionnalité d'IA vocale alimentée par la plateforme API de Deepgram, a déclaré la société. Elle alimente des plateformes d'IA conversationnelle pour le service à la clientèle telles que Decagon et Sierra, et compte la Nasa et Amazon Web Services parmi ses clients.