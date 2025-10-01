La startup Dataiku, spécialisée dans l'analyse des données d'IA, a choisi des banques pour son introduction en bourse aux États-Unis, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang

Dataiku, une startup spécialisée dans l'analyse de données d'intelligence artificielle, a engagé des banques d'investissement pour faire avancer son introduction en bourse, selon des personnes familières avec le sujet. La société basée à New York a engagé Morgan Stanley MS.N , Citigroup C.N et d'autres banques pour l'introduire en bourse, selon deux personnes familières avec le dossier. Dataiku a tenu une réunion mercredi pour lancer les préparatifs de l'introduction en bourse, qui pourrait avoir lieu dès le premier semestre 2026, selon ces personnes.

Les délibérations sont en cours et des détails tels que le calendrier pourraient changer, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'information est privée. Les représentants de Dataiku et de Morgan Stanley ont refusé de commenter. Un représentant de Citigroup n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Quatre-vingt-dix-sept entreprises se sont introduites en bourse au troisième trimestre, levant plus de 24 milliards de dollars dans la période la plus active depuis le dernier trimestre de 2021, selon Dealogic. Les entreprises technologiques, y compris celles spécialisées dans les logiciels, la cybersécurité et les technologies financières, telles que Klarna KLAR.N et Figma

FIG.N , ont profité de l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'IA pour stimuler le rebond. Dataiku a levé 200 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série F dirigé par Wellington Management, ce qui valorise l'entreprise à 3,7 milliards de dollars, en décembre 2022.

Fondée en 2013, Dataiku vend des outils pour construire, tester et déployer des applications d'IA et d'analyse. Sa base de clients comprend plus de 700 organisations, dont Johnson & Johnson, Toyota, General Electric et BNP Paribas, selon son site web.

En janvier, la startup a dépassé les 300 millions de dollars de revenus récurrents annualisés, a-t-elle ajouté.