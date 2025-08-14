 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La startup d'IA Cohere évaluée à 6,8 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, nomme de nouveaux dirigeants
Reuters 14/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cohere a été évaluée à 6,8 milliards de dollars après son dernier tour de table de 500 millions de dollars, la startup spécialisée dans l'intelligence artificielle cherchant à accroître sa part de marché dans un secteur très concurrentiel.

Le tour de table a été mené par Radical Ventures et Inovia Capital, avec la participation d'investisseurs existants comme AMD Ventures, NVIDIA, PSP Investments et Salesforce Ventures, entre autres.

Contrairement à la plupart des entreprises d'IA telles qu'OpenAI et Llama de Meta, qui se concentrent sur de vastes modèles fondamentaux, Cohere construit des modèles d'IA spécifiques à l'entreprise.

En janvier, elle a lancé North, un outil de type ChatGPT conçu pour aider les travailleurs du savoir à effectuer des tâches telles que la synthèse de documents.

L'entreprise a déclaré qu'elle utiliserait ce nouveau financement pour faire progresser l'IA agentique qui peut aider les entreprises et les gouvernements à fonctionner plus efficacement.

Parallèlement à la levée de fonds, Cohere a nommé Joelle Pineau, ancienne vice-présidente de la recherche en IA chez Meta, au poste de directrice de l'IA, et François Chadwick, ancien directeur financier d'Uber et de Shield AI, au poste de directeur financier.

Cette levée de fonds s'inscrit dans un contexte plus large de financement de l'IA , les fonds d'investissement privés et les grandes entreprises technologiques investissant dans des startups à la recherche de rendements élevés pour les produits d'IA innovants.

