La start-up Volta, spécialisée dans l'IA dans le cloud et valorisée à 2,4 milliards de dollars, annonce un partenariat dans le domaine de l'IA d'une valeur de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volta Infra, une start-up spécialisée dans les infrastructures d’IA créée il y a sept mois , a annoncé avoir levé des fonds sur la base d’une valorisation de 2,4 milliards de dollars et décroché un contrat de 10 milliards de dollars avec une entreprise d’IA dont le nom n’a pas été divulgué, afin de fournir des services de cloud computing en Europe en partenariat avec Bitdeer Technologies BTDR.O .

La start-up a également lancé un programme d’infrastructure d’IA de 5 milliards de dollars avec le gestionnaire d’actifs Azora afin de financer des "usines" d’IA, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué .

Voici quelques détails:

* Bloomberg News a rapporté que le contrat de cloud computing de 10 milliards de dollars de Volta, soutenue par Nvidia, a été conclu avec Anthropic, citant des sources proches du dossier.

* Reuters n’a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante.

* Cet accord d’une durée de six ans porte sur la capacité de calcul d’un centre de données exploité par la société de minage de cryptomonnaies Bitdeer en Norvège , d’une capacité de 133 mégawatts alimentée par les puces Vera Rubin de Nvidia , précise l’article.

* Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire et Volta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* Les entreprises spécialisées dans l’IA investissent massivement dans les infrastructures informatiques nécessaires à l’exploitation de grands modèles linguistiques.

* Volta a déclaré que le projet norvégien est le premier d’une série de projets en cours de développement représentant une capacité électrique à court terme supérieure à un gigawatt en Amérique du Nord et en Europe.

* La start-up a levé 300 millions de dollars lors d’un tour de table d’amorçage et d’un financement de série A, selon le rapport de Bloomberg.

* Ces tours de table ont été menés par Azora, Andreessen Horowitz, Altimeter et Nvidia, a précisé Volta.

* Anthropic a signé une série d’accords de calcul et d’investissement avec des entreprises telles que SpaceX

SPCX.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Micron Technology MU.O .