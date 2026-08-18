La start-up spécialisée dans les puces d'IA Etched double sa valorisation pour atteindre 21 milliards de dollars en moins d'un mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 7 et 8) par Prakhar Srivastava et Pragyan Kalita

Etched, soutenue par Jane Street, a annoncé mardi que sa valorisation avait plus que doublé en moins d’un mois pour atteindre 21 milliards de dollars, les investisseurs misant sur la demande croissante de puces spécialisées utilisées pour faire fonctionner des modèles d’intelligence artificielle.

La société basée à San José, en Californie, a levé 700 millions de dollars. La société de trading Jane Street a renouvelé son soutien en menant ce tour de table, aux côtés notamment de Kleiner Perkins, Sequoia, Andreessen Horowitz et Tiger Global.

Ce financement met en évidence l’intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures nécessaires au fonctionnement des modèles d’IA, en particulier alors que la demande en matière d’inférence — le processus consistant à utiliser des modèles d’IA entraînés pour générer des réponses — connaît une forte hausse.

Etched développe des systèmes d’inférence IA spécialisés, conçus pour rendre l’exécution des modèles plus rapide et moins coûteuse, rejoignant ainsi un groupe croissant de start-ups cherchant à contester la domination de Nvidia sur le marché des puces IA.

“L’inférence est en passe de devenir l’un des marchés d’infrastructure les plus importants de l’IA, et les gagnants seront jugés à l’aune du nombre de tokens par dollar et par watt”, a déclaré Mamoon Hamid, associé gérant chez Kleiner Perkins.

Etched, qui compte plus de 400 employés et dispose d’une puce fonctionnelle, a été valorisée à 10,3 milliards de dollars lors d’un tour de table de série C en juillet.

“Etched dispose d’une technologie impressionnante et suscite un vif intérêt chez les clients, mais l’histoire des semi-conducteurs est parsemée de puces brillantes qui ne sont jamais devenues de grandes entreprises”, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

“Le marché peine à évaluer l’ampleur de l’opportunité, la rareté d’une alternative éprouvée à Nvidia et le milliard de dollars de contrats clients (alors qu’il n’existe pratiquement pas de données financières historiques permettant de procéder à une évaluation)”, a ajouté M. Schulman.

Jane Street est également le premier client d’Etched et a reçu son premier rack le mois dernier; la société de trading déploie désormais cette technologie dans ses charges de travail.

Etched a déclaré avoir conclu plus d’un milliard de dollars de contrats avec des entreprises d’IA cotées en bourse ou privées, ainsi qu’avec des fournisseurs de services cloud.