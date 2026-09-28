La start-up spécialisée dans le traitement des minéraux Valor recrute l'ancien vice-président de l'ingénierie de Redwood Materials

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La start-up américaine Valor, spécialisée dans le traitement des minéraux, a recruté l'ancien vice-président de l'ingénierie de l'entreprise de recyclage Redwood Materials dans le cadre de ses efforts visant à commercialiser sa technologie.

Valor fait partie d'une vague d'entreprises américaines qui se consacrent au développement de nouvelles méthodes de traitement des minéraux critiques, un objectif majeur de l'administration Trump compte tenu du contrôle quasi total exercé par la Chine sur ce secteur .

Voici les détails:

* Paul Voigt a rejoint Valor au début du mois en tant que directeur de l'ingénierie et de la technologie.

* Chez Redwood, M. Voigt a occupé le poste d’ingénieur senior pendant près de six ans. Il a contribué à superviser les équipes chargées de mettre au point de nouvelles méthodes de recyclage des minéraux critiques issus des composants de batteries.

* Aucun représentant de Redwood n’était immédiatement disponible pour commenter cette information.

* M. Voigt a auparavant travaillé chez Glencore GLEN.L pendant plus de 17 ans au sein des divisions recyclage et raffinage.

* Valor a été fondée en 2025 par l’ancien responsable de l’activité de recyclage de Glencore.

* Valor construit actuellement à Houston une usine pilote qu’elle prévoit d’ouvrir d’ici la fin de l’année, en utilisant une technologie mise au point par l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign. En fonction des résultats obtenus par l’usine pilote, l’entreprise élaborera ensuite des plans pour une usine commerciale l’année prochaine.