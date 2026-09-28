 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La start-up spécialisée dans le traitement des minéraux Valor recrute l'ancien vice-président de l'ingénierie de Redwood Materials
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 21:58

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up américaine Valor, spécialisée dans le traitement des minéraux, a recruté l'ancien vice-président de l'ingénierie de l'entreprise de recyclage Redwood Materials dans le cadre de ses efforts visant à commercialiser sa technologie.

Valor fait partie d'une vague d'entreprises américaines qui se consacrent au développement de nouvelles méthodes de traitement des minéraux critiques, un objectif majeur de l'administration Trump compte tenu du contrôle quasi total exercé par la Chine sur ce secteur .

Voici les détails:

* Paul Voigt a rejoint Valor au début du mois en tant que directeur de l'ingénierie et de la technologie.

* Chez Redwood, M. Voigt a occupé le poste d’ingénieur senior pendant près de six ans. Il a contribué à superviser les équipes chargées de mettre au point de nouvelles méthodes de recyclage des minéraux critiques issus des composants de batteries.

* Aucun représentant de Redwood n’était immédiatement disponible pour commenter cette information.

* M. Voigt a auparavant travaillé chez Glencore GLEN.L pendant plus de 17 ans au sein des divisions recyclage et raffinage.

* Valor a été fondée en 2025 par l’ancien responsable de l’activité de recyclage de Glencore.

* Valor construit actuellement à Houston une usine pilote qu’elle prévoit d’ouvrir d’ici la fin de l’année, en utilisant une technologie mise au point par l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign. En fonction des résultats obtenus par l’usine pilote, l’entreprise élaborera ensuite des plans pour une usine commerciale l’année prochaine.

Environnement

Valeurs associées

GLENCORE
551,100 GBX LSE -1,78%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX -3,06%
Pétrole Brent
106,09 USD Ice Europ -0,64%
Pétrole WTI
93,18 USD Ice Europ +0,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,1 -0,63%
CAC 40
8 078,48 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,864 +12,21%
GENFIT
9,84 +10,31%
TOTALENERGIES
80 +0,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank