La start-up spécialisée dans la sécurité du cloud Upwind lève 400 millions de dollars et est valorisée à 3,8 milliards de dollars

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La start-up spécialisée dans la sécurité du cloud Upwind a annoncé mercredi avoir levé 400 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Bessemer Venture Partners, ce qui valorise l'entreprise à 3,8 milliards de dollars.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La start-up avait été valorisée à environ 900 millions de dollars lors d’une levée de fonds de 100 millions de dollars réalisée en décembre 2024 ; son financement de série B de 250 millions de dollars, réalisé il y a neuf mois, s’était fait sans que sa valorisation soit divulguée

* Ce dernier tour de table, qui servira à financer l’expansion de la gamme de produits, porte le montant total des financements levés par l’entreprise à plus de 800 millions de dollars depuis sa création en 2022

* Les investisseurs existants, notamment Greylock Partners, Cyberstarts, Craft Ventures, Salesforce Ventures CRM.N , Alta Park et TCV, ont également participé, tandis que Canapi Ventures a rejoint le cercle des investisseurs