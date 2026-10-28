 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La start-up spécialisée dans la sécurité du cloud Upwind lève 400 millions de dollars et est valorisée à 3,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 15:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans la sécurité du cloud Upwind a annoncé mercredi avoir levé 400 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Bessemer Venture Partners, ce qui valorise l'entreprise à 3,8 milliards de dollars.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La start-up avait été valorisée à environ 900 millions de dollars lors d’une levée de fonds de 100 millions de dollars réalisée en décembre 2024 ; son financement de série B de 250 millions de dollars, réalisé il y a neuf mois, s’était fait sans que sa valorisation soit divulguée

* Ce dernier tour de table, qui servira à financer l’expansion de la gamme de produits, porte le montant total des financements levés par l’entreprise à plus de 800 millions de dollars depuis sa création en 2022

* Les investisseurs existants, notamment Greylock Partners, Cyberstarts, Craft Ventures, Salesforce Ventures CRM.N , Alta Park et TCV, ont également participé, tandis que Canapi Ventures a rejoint le cercle des investisseurs

Valeurs associées

SALESFORCE
242,180 USD NYSE +0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,21 0,00%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank