NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
La start-up SheMed, spécialisée dans les plans de perte de poids, lève 50 millions de dollars pour se développer au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up londonienne SheMed, qui propose des plans personnalisés de perte de poids en utilisant les médicaments populaires Wegovy et Mounjaro, a annoncé jeudi avoir levé 50 millions de dollars lors de son tour de financement de série A afin d'étendre ses activités à travers le Royaume-Uni.

La demande de Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et de Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N a explosé en Grande-Bretagne, les patients étant souvent confrontés à des temps d'attente plus longs pour accéder aux traitements par le biais du National Health Service (Service national de santé).

Fondée en avril 2024 par les sœurs Olivia et Chloe Ferro, SheMed a gagné plus de 60 000 membres en moins d'un an.

"La demande pour les services de SheMed a été extraordinaire", a déclaré Olivia Ferro, qui occupe le poste de directrice générale de l'entreprise.

Les femmes représentent la majorité des patientes qui utilisent des médicaments GLP-1, la classe de traitements à laquelle appartiennent Mounjaro et Wegovy.

SheMed propose des programmes qui associent ces médicaments de marque à un soutien adapté aux besoins de chaque femme et qui comprennent des examens de santé complets ainsi qu'un soutien continu.

Alors que d'autres plateformes de télésanté s'appuient sur les informations relatives à l'indice de masse corporelle fournies par les patients, SheMed utilise des analyses de sang pour déterminer si un patient peut bénéficier d'un plan de traitement au GLP-1.

La plupart de ses nouveaux clients ont opté pour un traitement avec Wegovy plutôt qu'avec Mounjaro au cours des derniers mois, en raison de la récente augmentation de prix de Lilly pour le médicament de perte de poids au Royaume-Uni, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Plusieurs de ses clients existants qui utilisaient Mounjaro ont également choisi de passer à Wegovy.

Les fonds provenant de ce tour de table seront également utilisés pour soutenir de nouvelles recherches et d'autres initiatives visant à améliorer l'accès aux soins personnalisés pour les femmes au Royaume-Uni, a déclaré l'entreprise.

SheMed prévoit de publier dans le courant du mois une étude basée sur les données des femmes qui se sont inscrites à ses programmes afin de comprendre l'effet des médicaments GLP-1 sur la santé hormonale et métabolique au-delà de la perte de poids.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
812,920 USD NYSE +1,65%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

