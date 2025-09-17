La start-up Groq lève 750 millions de dollars pour une valorisation de 6,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La start-up Groq, spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, a annoncé mercredi avoir levé 750 millions de dollars de nouveaux fonds, pour une valorisation de 6,9 milliards de dollars.

Groq, une start-up de la Silicon Valley fondée par un ancien ingénieur d'Alphabet GOOGL.O , fait partie d'une longue liste de nouveaux acteurs du secteur des puces qui cherchent à capitaliser sur des centaines de millions de dollars d'investissements dans le matériel d'intelligence artificielle.

Le tour de table a été mené par Disruptive avec des investissements importants de BlackRock BLK.N , Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners et un grand gestionnaire de fonds commun de placement de la côte ouest des États-Unis, a indiqué Groq.

Samsung 005930.KS , Cisco CSCO.O , D1, Altimeter, 1789 Capital et Infinitum ont également participé à ce tour de table.

"L'inférence définit l'ère de l'IA, et nous construisons l'infrastructure américaine qui la fournit à grande vitesse et à faible coût", a déclaré Jonathan Ross, fondateur et directrice générale de Groq.

En août de l'année dernière, Groq a levé 640 millions de dollars lors d'un tour de table de série D mené par Cisco Investments, Samsung Catalyst Fund et BlackRock Private Equity Partners, entre autres, ce qui a porté son évaluation à 2,8 milliards de dollars.