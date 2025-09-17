 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 814,60
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La start-up Groq lève 750 millions de dollars pour une valorisation de 6,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La start-up Groq, spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, a annoncé mercredi avoir levé 750 millions de dollars de nouveaux fonds, pour une valorisation de 6,9 milliards de dollars.

Groq, une start-up de la Silicon Valley fondée par un ancien ingénieur d'Alphabet GOOGL.O , fait partie d'une longue liste de nouveaux acteurs du secteur des puces qui cherchent à capitaliser sur des centaines de millions de dollars d'investissements dans le matériel d'intelligence artificielle.

Le tour de table a été mené par Disruptive avec des investissements importants de BlackRock BLK.N , Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners et un grand gestionnaire de fonds commun de placement de la côte ouest des États-Unis, a indiqué Groq.

Samsung 005930.KS , Cisco CSCO.O , D1, Altimeter, 1789 Capital et Infinitum ont également participé à ce tour de table.

"L'inférence définit l'ère de l'IA, et nous construisons l'infrastructure américaine qui la fournit à grande vitesse et à faible coût", a déclaré Jonathan Ross, fondateur et directrice générale de Groq.

En août de l'année dernière, Groq a levé 640 millions de dollars lors d'un tour de table de série D mené par Cisco Investments, Samsung Catalyst Fund et BlackRock Private Equity Partners, entre autres, ce qui a porté son évaluation à 2,8 milliards de dollars.

Valeurs associées

ALPHABET-A
251,1600 USD NASDAQ 0,00%
BLACKROCK
1 118,600 USD NYSE 0,00%
CISCO SYSTEMS
66,9300 USD NASDAQ 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank