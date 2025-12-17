 Aller au contenu principal
Le régulateur californien autorise Tesla à poursuivre ses ventes dans l'État pour l'instant
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 01:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un régulateur californien a autorisé Tesla TSLA.O à continuer à vendre des véhicules dans l'État pour le moment, la dernière décision dans une affaire dans laquelle le fabricant de véhicules électriques a été accusé d'avoir faussement commercialisé et surestimé les capacités d'auto-conduite.

Le département des véhicules à moteur a accepté les propositions d'un juge de suspendre les licences de fabrication et de vente de Tesla, mais a immédiatement mis les suspensions en attente, a déclaré le directeur du DMV, Steve Gordon, aux journalistes.

Le DMV a indiqué que la juge Juliet Cox de l'Office of Administrative Hearings de l'État a proposé les suspensions pour 30 jours.

