Le régulateur californien autorise Tesla à poursuivre ses ventes dans l'État pour l'instant

Un régulateur californien a autorisé Tesla TSLA.O à continuer à vendre des véhicules dans l'État pour le moment, la dernière décision dans une affaire dans laquelle le fabricant de véhicules électriques a été accusé d'avoir faussement commercialisé et surestimé les capacités d'auto-conduite.

Le département des véhicules à moteur a accepté les propositions d'un juge de suspendre les licences de fabrication et de vente de Tesla, mais a immédiatement mis les suspensions en attente, a déclaré le directeur du DMV, Steve Gordon, aux journalistes.

Le DMV a indiqué que la juge Juliet Cox de l'Office of Administrative Hearings de l'État a proposé les suspensions pour 30 jours.