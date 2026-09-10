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La start-up d-Matrix va utiliser la technologie de connexion de puces de Nvidia dans ses serveurs d'IA
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

D-Matrix a annoncé jeudi qu'elle allait adopter la technologie d'interconnexion de puces NVDA.O de Nvidia afin d'intégrer directement les processeurs de la start-up au sein des systèmes de centres de données du géant des semi-conducteurs, alors que la demande en matière d'IA ne cesse de croître.

Les charges de travail liées à l’intelligence artificielleont évolué, passant de l’entraînement des modèles d’IA à leur exécution dans le cadre d’une utilisation quotidienne, un processus appelé “inférence”. Alors que les processeurs graphiques onéreux de Nvidia dominent les charges de travail liées à l’entraînement, D-Matrix se spécialise dans l’inférence.

Les nouvelles puces de d-Matrix, baptisées “Raptor”, s’intégreront aux baies de serveurs de Nvidia grâce à NVLink Fusion, une technologie dotée de connecteurs et d’une mémoire spécialisée permettant aux puces d’IA sur mesure de s’intégrer aux grands systèmes de centres de données de Nvidia, a précisé la start-up.

Les baies compatibles avec Nvidia devraient être disponibles en 2027, la conception finale des puces Raptor devant être achevée d’ici la fin de cette année.

D-Matrix a précisé que ces systèmes combinés sont destinés à des services d’IA rapides et à faible latence, tels que les assistants de codage, les chatbots et les agents vocaux, pour lesquels la vitesse est essentielle.

La start-up n’a pas divulgué les modalités financières de cette collaboration.

Basée à Santa Clara, en Californie, la start-up s'associe également à la société de connectivité Astera Labs ALAB.O afin de développer des solutions sur mesure garantissant un flux de données rapide à travers le système.

Microsoft MSFT.O soutient d-Matrix depuis sa levée de fonds de 110 millions de dollars en 2023. La start-up, qui a commercialisé sa première puce d’IA en novembre 2024, était valorisée à 2 milliards de dollars lorsqu’elle a levé 450 millions de dollars l’année dernière.

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