La solution Quadient AP choisie par Lush au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:51
Lush traite chaque mois des milliers de factures fournisseurs et, grâce à la solution du groupe français, l'entreprise a simplifié le traitement des factures, renforcé ses contrôles et accompagne la montée en puissance de ses opérations financières.
Quadient AP remplace plusieurs outils en centralisant la capture, la validation et l'enregistrement des factures au sein d'une plateforme unique. Elle intègre des fonctionnalités de rapprochement des bons de commandes, des workflows personnalisés (une suite d'opérations effectuées par une personne ou un système informatique), ainsi que l'extraction automatisée des données, pour un traitement plus rapide et sécurisé.
Quadient a indiqué que depuis la mise en service de son logiciel, Lush traite plus de 4 000 factures par mois, et le temps de traitement des factures sans bon de commande est passé de 10 à 4 minutes, tandis que le traitement des factures avec bon de commande se fait désormais en 2 à 3 minutes, grâce à la validation automatisée.
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