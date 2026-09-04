La société xAI de Musk échoue devant les tribunaux dans sa tentative de faire annuler l’interdiction de la « nudification » par l’IA dans le Minnesota

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la décision et le contexte aux paragraphes 3 à 9)

L'interdiction, première du genre aux États-Unis, des images de nudité générées par l'IA dans le Minnesota restera en vigueur alors que la contestation constitutionnelle engagée par la société xAI d'Elon Musk suit son cours, après qu'un juge fédéral a refusé vendredi de suspendre la loi à ce stade précoce de la procédure.

La société xAI d’Elon Musk fait valoir que cette mesure restreint la liberté d’expression protégée par la Constitution américaine, tandis que le Minnesota affirme que la loi est strictement ciblée pour endiguer la diffusion d’images à caractère sexuel non consenties créées à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le juge fédéral de district Donovan Frank a rejeté la demande d’injonction préliminaire déposée par xAI contre la loi, qui est entrée en vigueur le 1er août et interdit aux exploitants de sites web, aux développeurs de logiciels et à d’autres acteurs de permettre aux utilisateurs de « nudifier » des images de personnes identifiables à l’aide de l’intelligence artificielle.

Dans son ordonnance, le juge Frank a estimé que xAI n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice pendant qu’elle menait une action en justice alléguant que la nouvelle loi violait le premier amendement de la Constitution ⁠en restreignant une liberté d’expression protégée.

"Les questions constitutionnelles soulevées par les parties sont complexes, en particulier lorsqu’on les examine dans le contexte de cette nouvelle technologie et des risques qu’elle présente pour le public", a écrit le juge Frank. "Ces questions méritent, et feront l’objet d’un examen approfondi."

xAI et le bureau du procureur général du Minnesota n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En juillet, le juge avait rejeté la demande de Musk visant à empêcher l’entrée en vigueur de la loi, mais avait accepté d’accélérer l’examen de cette mesure.

Le chatbot Grok AI de Musk a fait l’objet de critiques en raison de la création de contenus sexuellement explicites. Les autorités de régulation ont cherché à mettre en place des mesures de protection plus strictes et ont imposé des interdictions afin de limiter la diffusion de contenus illégaux générés artificiellement.

xAI a commencé à poursuivre en justice des utilisateurs qu’elle accuse de contourner les filtres technologiques de Grok pour créer des images à caractère sexuel de personnes sans leur consentement.