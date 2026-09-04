Le CICR transfère au Liban quatre civils libérés par Israël

Un convoi de la Croix-Rouge circule sur une route dans le sud du Liban près de al-Mansouri le 4 septembre 2026 afin de ramener des prisonniers libérés par Israël ( AFP / Kawnat HAJU )

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé vendredi avoir transféré au Liban quatre nouvelles personnes relâchées par Israël, au lendemain de la libération d'un premier civil.

C'est la première fois qu'une telle opération a lieu depuis le début en avril des négociations entre le Liban et Israël, sous l'égide des Etats-Unis.

Beyrouth avait demandé lors de la dernière session de pourparlers en août la libération d'un premier groupe de ses ressortissants capturés par Israël dans le sud du Liban, où il est en guerre avec le Hezbollah pro-iranien.

Leur nombre est estimé par leurs proches à une trentaine, parmi lesquels des combattants du mouvement islamiste.

"A la demande des parties concernées, le CICR a facilité le transfert vers le Liban de cinq personnes libérées", a indiqué l'organisation internationale dans un communiqué, une source militaire israélienne confirmant l'opération.

Il s'agit de trois Libanais et deux Syriens, a précisé à l'AFP un responsable libanais qui a requis l'anonymat.

Le convoi, parti de la zone occupée par Israël dans le sud du Liban, s'est rendu au barrage de l'armée libanaise à Amiriya, qui marque le début de la zone tenue par les autorités de Beyrouth, a constaté un correspondant de l'AFP.

Des citoyens, reconnaît Israël

Mahmoud Ayache a accouru sur place dès qu'il a été prévenu de la libération de son frère, Hussein, porté "disparu pendant près de deux mois et vingt jours".

"Il vient de nous appeler via le CICR pour nous annoncer qu'il allait être relâché (...), ce que je ressens est indescriptible", confie-t-il à l'AFP.

Interviewé par un média local, Hussein Ayache raconte avoir été appréhendé en juin par "20 ou 30 soldats israéliens" alors qu'il circulait sur une route "déserte" à Kfartebnit (sud), où il était rentré à la faveur d'une trêve après avoir été déplacé par la guerre.

Des membres de familles de détenus dans les prisons israéliennes montrent les photos de leurs proches le 12 août 2026 à Beyrouth lors d'une manifestation devant le siège de la Croix-Rouge ( AFP / Anwar AMRO )

"Suffisamment lucide" pour obéir aux ordres, il dit avoir été transféré dans une prison en Israël pour y être interrogé après avoir passé deux nuits au Liban, transféré les yeux bandés "de maison en maison toutes les six heures".

"J'ai rencontré cinq à six Libanais dans cette prison", ajoute-t-il.

Autre Libanais libéré dès jeudi, le jeune Malek Ghazi était lui porté disparu depuis octobre 2025, alors qu'il était sorti, selon sa famille, faire du sport près de leur village d'Aïn Aata (sud-est).

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé jeudi qu'"à l'issue de leur interrogatoire, il est apparu qu'il s'agissait de citoyens (...) qui n'avaient pas participé à des activités terroristes".

Le président libanais Joseph Aoun a remercié dans un communiqué les Etats-Unis et le CICR, et affirmé que cette libération "confirmait la pertinence de la position" du Liban engagé avec Israël dans les négociations, rejetées par le Hezbollah.

Dépouilles de Juifs libanais

Les Etats-Unis ont salué jeudi "le gouvernement d'Israël et le gouvernement du Liban pour avoir fait preuve de bonne foi à travers ces premières étapes", exprimant l'espoir que cela serve "de base à des discussions élargies sur d'autres questions civiles".

Les deux pays doivent tenir une nouvelle session de négociations en septembre, à une date encore inconnue.

Le Liban et Israël ont signé un accord-cadre le 26 juin prévoyant que l'armée libanaise rétablisse son autorité dans le sud du pays, sous réserve du désarmement du Hezbollah, en commençant par des "zones pilotes" dont se retirerait l'armée israélienne.

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale en menant dès le mars des frappes sur Israël en soutien à Téhéran, qui ont provoqué des frappes israéliennes massives en retour.

Selon le bureau du Premier ministre israélien, l'annonce jeudi "fait suite aux efforts déployés par Israël et le Liban pour localiser et rapatrier les dépouilles des dirigeants de la communauté juive qui avaient été enlevés et tués au Liban" entre 1984 et 1986.

Douze Juifs libanais, dont le chef de cette communauté, avaient été enlevés alors que des groupes clandestins accusés d'être liés au Hezbollah kidnappaient des Occidentaux. La plupart ont été exécutés.