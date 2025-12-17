 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société vénézuélienne PDVSA reprend ses livraisons de pétrole après une cyberattaque, selon certaines sources
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a repris mercredi les livraisons de pétrole dans ses terminaux après une cyberattaque qui a touché cette semaine ses systèmes administratifs centralisés, ont indiqué des sources proches de ses opérations.

La compagnie, qui doit faire face à l'annonce par les États-Unis mardi d'un blocus de tous les pétroliers sanctionnés approchant ou prévoyant de quitter les eaux vénézuéliennes après la saisie d'une cargaison la semaine dernière, a pu isoler les champs pétroliers, les raffineries, les ports et d'autres installations de son système central afin de reprendre le travail.

Les employés des terminaux enregistrent manuellement les livraisons afin d'éviter une suspension plus longue des exportations, ont indiqué les sources. Chevron CVX.N , partenaire de PDVSA dans la coentreprise, chargeait mercredi deux cargaisons de brut à destination des États-Unis, selon l'une des sources et les données de transport.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
146,720 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
59,98 USD Ice Europ +1,94%
Pétrole WTI
56,31 USD Ice Europ +1,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank