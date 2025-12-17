La société vénézuélienne PDVSA reprend ses livraisons de pétrole après une cyberattaque, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a repris mercredi les livraisons de pétrole dans ses terminaux après une cyberattaque qui a touché cette semaine ses systèmes administratifs centralisés, ont indiqué des sources proches de ses opérations.

La compagnie, qui doit faire face à l'annonce par les États-Unis mardi d'un blocus de tous les pétroliers sanctionnés approchant ou prévoyant de quitter les eaux vénézuéliennes après la saisie d'une cargaison la semaine dernière, a pu isoler les champs pétroliers, les raffineries, les ports et d'autres installations de son système central afin de reprendre le travail.

Les employés des terminaux enregistrent manuellement les livraisons afin d'éviter une suspension plus longue des exportations, ont indiqué les sources. Chevron CVX.N , partenaire de PDVSA dans la coentreprise, chargeait mercredi deux cargaisons de brut à destination des États-Unis, selon l'une des sources et les données de transport.