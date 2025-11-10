La société ukrainienne Kyivstar ajoute de l'électricité de secours alors que les frappes russes pèsent sur le réseau électrique, selon son directeur général

KYIV.O multiplie les mesures pour maintenir son réseau en ligne alors que les frappes russes mettent à rude épreuve le réseau électrique du pays, a déclaré lundi le directeur général Oleksandr Komarov. La Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques en Ukraine. Samedi, un barrage de drones et de missiles a frappé les sous-stations nucléaires , tuant sept personnes, dans ce que l'entreprise publique d'énergie Tsentrenergo a qualifié d'attaque la plus importante contre ses installations depuis le début de la guerre en 2022.

"Actuellement, nous avons plus de 3 500 générateurs stationnaires connectés au réseau en temps réel", a déclaré M. Komarov à Reuters.

"Mais la pression sur l'infrastructure énergétique augmente également, car cet écart de tolérance diminue à chaque attaque. La seule réponse que nous ayons est d'augmenter le nombre de générateurs connectés au réseau."

Depuis 2022, Kyivstar s'efforce d'améliorer la capacité de son réseau à résister aux coupures de courant. Les éléments centraux qui assurent le fonctionnement du réseau disposent actuellement d'une alimentation de secours qui peut durer jusqu'à trois jours, a déclaré M. Komarov.

Dans les immeubles d'habitation, plus de 90 000 boîtiers de raccordement locaux ont été équipés de solutions de secours qui leur permettent de continuer à fonctionner pendant 10 à 12 heures en cas de panne, ce qui garantit à la plupart des clients un service même en cas de coupure de courant.

LA GUERRE PÈSE SUR L'ÉVALUATION APRÈS L'INTRODUCTION EN BOURSE En août, Kyivstar est devenue la première entreprise ukrainienne à s'inscrire à la bourse américaine , bien que l'enthousiasme initial ait cédé la place à une volatilité due à la géopolitique.

M. Komarov a indiqué qu'il avait surtout rencontré de grands investisseurs institutionnels américains spécialisés dans les télécommunications et les marchés émergents. Leur conclusion est que Kyivstar semble "considérablement sous-évaluée" en raison des circonstances difficiles, a-t-il ajouté. Sa société mère Veon travaille avec le gouvernement ukrainien pour permettre aux investisseurs particuliers ukrainiens d'acheter des actions de Kyivstar, a déclaré Kaan Terzioglu, directeur général de Veon, à Reuters lors d'une autre interview. Veon détient une participation de 89,6% dans Kyivstar, mais une dilution supplémentaire est possible, a-t-il dit. Plus tôt dans la journée de lundi, Kyivstar a fait état d'une hausse de près de 20 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 297 millions de dollars, grâce à l'augmentation du nombre d'Ukrainiens qui utilisent ses services numériques.

M. Komarov a déclaré que ce résultat était soutenu par une relative "stabilité macroéconomique" en Ukraine, un impact positif des politiques de la banque centrale et un soutien international pour stabiliser la monnaie locale.