Taïwan: exportations en hausse de près de 35% en 2025, portées par la forte demande en IA

Les exportations de Taïwan en 2025 ont augmenté de près de 35% par rapport à l'année précédente, selon des données officielles publiées vendredi, grâce à la forte demande en technologies liées à l'intelligence artificielle (IA).

Des conteneurs dans le port de Keelung, à Taïwan (illustration) ( AFP / I-HWA CHENG )

En hausse de 34,9% par rapport à 2024, le volume total des exportations de l'île l'année dernière a atteint plus de 550 milliards d'euros, a déclaré le ministère taïwanais des Finances.

Les technologies de l'information et de la communication, qui représentaient près de 40% des exportations totales, ont bondi de 89,5% pour atteindre un niveau record de près de 216 milliards d'euros.

"En raison de la forte demande" dans les domaines comme "l'IA, le calcul haute performance et les services cloud, la dynamique des commandes de produits connexes reste solide", a précisé le ministère dans un communiqué.

Les exportations en décembre ont également atteint leur deuxième plus haut niveau mensuel, à 53,6 milliards d'euros, soit une hausse de 43,4% par rapport à l'année précédente.

Sur la même courte période, les expéditions de technologies de l'information et de la communication ont bondi de 126,3% pour atteindre près de 22,8 milliards d'euros.

Les Etats-Unis ont été la principale destination l'année dernière, représentant près de 31% des exportations. En novembre, Taïwan a relevé ses prévisions de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année 2025 à 7,37%, également sous l'effet de la forte demande en technologies d'IA.

Taïwan domine la fabrication mondiale des puces qui alimentent l'IA.

Nvidia et Apple, clients clés du géant taïwanais des puces TSMC, font partie des entreprises qui investissent des milliards de dollars dans les puces, les serveurs et les centres de données.