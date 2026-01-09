Suisse: le taux de chômage remonte à 2,8% en moyenne en 2025 (Seco)

Le taux de chômage en Suisse est remonté à 2,8% en moyenne durant l'année 2025, contre 2,4% en 2024, a annoncé vendredi le secrétariat d'Etat à l'économie.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Le nombre de chômeurs s'est élevé à 133.712 personnes en moyenne annuelle, soit 21.149 de plus qu'en 2024, indique le Seco dans un communiqué.

En moyenne, le taux de chômage s'est établi à 2,8% chez les moins de 25 ans, à 3,1% chez les personnes âgées de 25 à 49 ans et à 2,5% chez les actifs de 50 ans et plus.

Après avoir reculé durant la première moitié de l'année pour revenir à 2,7% entre mai et juillet, il s'est progressivement redressé durant le second semestre. Au mois de décembre, il a grimpé à 3,1%, soit son plus haut niveau depuis mai 2021.

La Suisse avait été confrontée à une forte pénurie de main au sortir de la pandémie de Covid-19, faisant refluer le chômage qui avait touché un point bas en 2023. Il avait fléchi à 2% en moyenne sur l'année, soit un plus bas en 22 ans.

Mais en 2024, il avait repris une pente ascendante et s'est peu à peu accru alors que les perspectives pour l'économie suisse se sont assombries en 2025, entre autres face aux tensions avec les Etats-Unis autour des droits de douane.

En avril, l'administration de Donald Trump avait d'abord dit vouloir appliquer des droits de douane de 31% à la Suisse. Mais en août, la barre avait encore été relevée, à 39%, ce qui avait suscité de vives inquiétudes en particulier pour l'horlogerie et les PME industrielles.

Pour limiter les risques de licenciements, le Conseil fédéral avait allongé début novembre la durée d'indemnisation du chômage partiel, la faisant passer de 18 à 24 mois afin de laisser le temps aux secteurs les plus touchés de trouver des solutions et s'adapter.

Mi-novembre, la Suisse est toutefois parvenue à négocier un accord avec Washington pour ramener les droits de douane à 15%.

En décembre, le ministère de l'Economie a légèrement ajusté ses prévisions pour l'emploi dans le sillage de cet accord. Il avait ramené sa prévision à 2,8% en moyenne pour 2025 (contre 2,9% attendu auparavant) et dit s'attendre à ce que le taux de chômage se monte à 3,1% en 2026 (contre 3,2% attendu précédemment).