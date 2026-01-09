Allemagne: la production industrielle continue de progresser, tirée notamment par l'armement

La production industrielle allemande a augmenté en novembre pour le troisième mois consécutif, tirée en partie par les équipements de défense, dans le contexte du réarmement face à la menace russe, constituant un indice supplémentaire d'une légère amélioration de l'économie.

Des obus dans un site de Rheinmetall, à Unterluess (Allemagne) ( AFP / RONNY HARTMANN )

Elle a bondi de 0,8% sur un mois, après une augmentation en octobre révisée à la hausse de 2%, selon les données publiées vendredi par l'office statistique Destatis.

Il s'agit de la première progression sur trois mois d'affilée depuis la période post-confinement en 2021.

La production allemande est tirée en partie par la fabrication d'équipements de défense, remarque le ministère de l'Economie dans un communiqué séparé.

Face à la menace russe et aux inquiétudes croissantes concernant le désengagement américain en Europe, le chancelier Friedrich Merz, qui a pris ses fonctions en mai, a décidé d'exempter les dépenses de défense des règles strictes en matière d'endettement public afin d'accélérer le renforcement des capacités militaires allemandes.

Mais d'autres secteurs rebondissent également, offrant un nouvel indice que la première économie européenne se redresse après avoir touché le fond.

La production automobile a augmenté de 7,8%, les produits pharmaceutiques de 4,7% et le génie mécanique de plus de 3,2%.

Le rebond de cet indicateur s'ajoute à la reprise des commandes industrielles, qui ont fortement augmenté en novembre (+5,6%), également pour le troisième mois d'affilée.

"Sans trop s'enthousiasmer, ce sont tous des signes clairs d'un tournant cyclique", commente Carsten Brzeski, économiste à la banque ING.

Ces signes "timides" d'un "tournant industriel", combinés à la mise en œuvre complète du plan de relance budgétaire du gouvernement allemand laissent penser que "l'économie allemande retrouvera enfin sa croissance cette année", ajoute-t-il.

Toutefois, "une reprise plus large de l'activité industrielle reste limitée par une demande modérée venant de l'étranger, en particulier des pays tiers, où les incertitudes géopolitiques et commerciales actuelles sont probablement importantes", tempère le ministère de l'Economie, alors que l'économie allemande dépend de son modèle industriel exportateur, fragilisé par les droits de douane américains.

Cette fragilité du commerce extérieur s'est reflétée dans le recul des exportations en novembre, en baisse de 2,5% en novembre sur un mois, d'après les données publiées vendredi par Destatis.