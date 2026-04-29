La société taïwanaise ASE prévoit que la forte demande stimulera les ventes de solutions d'encapsulation de puces de pointe en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise ASE Technology Holding 3711.TW , premier fournisseur mondial de services d'encapsulation et de test de puces électroniques, a déclaré mercredi qu'elle prévoyait une hausse de 10 % du chiffre d'affaires de son activité d'encapsulation avancée de pointe, qui devrait dépasser les 3,5 milliards de dollars en 2026, la société constatant une forte demande des clients pour les puces d'intelligence artificielle.

CONTEXTE ET DÉTAILS:

* En février, la société avait déclaré s'attendre à ce que ce chiffre d'affaires double pour atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici 2026.

* La filiale de la holding, Siliconware Precision Industries (SPIL), est l'un des principaux fournisseurs de boîtiers pour les puces d'IA de Nvidia NVDA.O .

* Mercredi, ASE a annoncé un chiffre d'affaires de 173,66 milliards de dollars taïwanais (5,50 milliards de dollars) au premier trimestre, en hausse de 17,2 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net a progressé de 87,3 % pour atteindre 14,148 milliards de dollars taïwanais (448,22 millions de dollars).

* Le titre d'ASE aprogressé de 95 % depuis le début de l'année, surpassant largement la hausse de 36 % enregistrée par l'ensemble du marché .TWII . Le titre de la société a clôturé en baisse de 1,4 % mercredi, avant la publication de ses résultats.

* En avril, ASE a lancé la construction d'un nouveau campus dédié au test de puces électroniques dans la ville de Kaohsiung, au sud de Taïwan, avec un investissement de plus de 108,3 milliards de dollars taïwanais (3,43 milliards de dollars), afin de répondre à la demande croissante de puces haut de gamme. La première phase devrait entrer en service en avril 2027, tandis que la deuxième phase devrait être opérationnelle en octobre 2027.

(1 $ = 31,5650 dollars taïwanais)