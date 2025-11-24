La société suédoise Einride choisit Anubhav Verma comme directeur financier avant ses débuts aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société suédoise de camions auto-conduits Einride a nommé lundi un outsider, Anubhav Verma, au poste de directeur financier, avant son entrée en Bourse prévue aux États-Unis au début de l'année prochaine.

Anubhav Verma est directeur financier du fabricant de capteurs MicroVision MVIS.O depuis 2021. Auparavant, il était vice-président senior des finances chez le fournisseur de logiciels d'entreprise Exela Technologies XELA.PK , où il a dirigé une fusion inversée SPAC de 2,8 milliards de dollars.

"L'expérience d'Anubhav dans la conduite d'un regroupement SPAC de plusieurs milliards de dollars et d'une expansion transfrontalière dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie correspond directement à notre stratégie de croissance, alors que nous nous préparons à faire nos débuts sur les marchés publics", a déclaré Roozbeh Charli, directeur général d'Einride.

Einride a annoncé au début du mois qu'elle s'introduirait en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Legato Merger Corp III LEGT.A , dans le cadre d'une opération évaluant la société à 1,8 milliard de dollars.

Une SPAC (Special Purpose Acquisition Company) est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, ce qui permet d'accéder plus rapidement au marché qu'avec une introduction en bourse traditionnelle.