 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 977,45
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société suédoise Einride choisit Anubhav Verma comme directeur financier avant ses débuts aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société suédoise de camions auto-conduits Einride a nommé lundi un outsider, Anubhav Verma, au poste de directeur financier, avant son entrée en Bourse prévue aux États-Unis au début de l'année prochaine.

Anubhav Verma est directeur financier du fabricant de capteurs MicroVision MVIS.O depuis 2021. Auparavant, il était vice-président senior des finances chez le fournisseur de logiciels d'entreprise Exela Technologies XELA.PK , où il a dirigé une fusion inversée SPAC de 2,8 milliards de dollars.

"L'expérience d'Anubhav dans la conduite d'un regroupement SPAC de plusieurs milliards de dollars et d'une expansion transfrontalière dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie correspond directement à notre stratégie de croissance, alors que nous nous préparons à faire nos débuts sur les marchés publics", a déclaré Roozbeh Charli, directeur général d'Einride.

Einride a annoncé au début du mois qu'elle s'introduirait en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Legato Merger Corp III LEGT.A , dans le cadre d'une opération évaluant la société à 1,8 milliard de dollars.

Une SPAC (Special Purpose Acquisition Company) est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, ce qui permet d'accéder plus rapidement au marché qu'avec une introduction en bourse traditionnelle.

Valeurs associées

MICROVISION
0,9380 USD NASDAQ +2,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:57 

    Une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé le maire dimanche soir.

  • Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:54 

    Les dernières inondations au Vietnam, frappé par des pluies diluviennes, ont fait au moins 90 morts en une semaine dont au moins 60 dans la province montagneuse de Dak Lak (centre).

  • Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:52 

    Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit dimanche "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine, après une journée de pourparlers à Genève avec des responsables ukrainiens et européens.

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 12:42 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank