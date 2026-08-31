La société sud-coréenne SK On signe un accord portant sur des batteries de stockage d'énergie avec l'entreprise américaine NeoVolta Power

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de SK On, des détails et du contexte du paragraphe 3)

Le fabricant sud-coréen de batteries SK On a annoncé lundi avoir signé un accord pour fournir à la société américaine NeoVolta Power 9 gigawattheures (GWh) de cellules de batterie au lithium phosphate de fer (LFP) destinées à des systèmes de stockage d'énergie, sur une période de cinq ans à compter de 2027.

Ces cellules de type « pouch » seront produites dans l’usine de SK On située dans l’État américain de Géorgie, a indiqué la sociétédans un communiqué.

SK On n’a pas divulgué la valeur de l’accord, mais les estimations du secteur l’évaluent à environ 1.500 milliards de wons (soit 1,09 milliard de dollars).

Cet accord intervient alors que SK On se développe dans le secteur des systèmes de stockage d’énergie afin de compenser la baisse de la demande en véhicules électriques. L’année dernière, l’entreprise a signé un accord avec la société américaine Flatiron Energy Development pour fournir des batteries LFP destinées aux systèmes de stockage d’énergie.

SK On a indiqué qu’elle prévoyait également d’étendre son partenariat avec NeoVolta Power par le biais d’un accord distinct conclu plus tard dans l’année, dans le cadre duquel elle fournirait 9 GWh supplémentaires de cellules de batterie LFP. NeoVolta les assemblerait en packs de batteries en s’appuyant sur son expertise en matière de conditionnement.

Ce partenariat porterait le volume total de la coopération entre les deux entreprises à 18 GWh.

SK On s’était fixé pour objectif de décrocher cette année plus de 20 GWh de commandes mondiales de systèmes de stockage d’énergie et a indiqué être en pourparlers avec plusieurs clients américains concernant des contrats d’approvisionnement supplémentaires totalisant plus de 10 GWh.

D'autres fabricants sud-coréens de batteries, notamment LG Energy Solution 373220.KS et Samsung SDI 006400.KS , ont également réorienté leurs lignes de production de batteries pour véhicules électriques vers la fabrication de batteries destinées aux systèmes de stockage d'énergie, à mesure que les subventions américaines en faveur des véhicules électriques sont progressivement supprimées.

Les batteries de stockage d’énergie utilisent une chimie similaire à celle des batteries automobiles et stockent de l’électricité pour des installations telles que les centres de données, contribuant ainsi à équilibrer l’offre et la demande d’électricité.

(1 $ = 1.377,6700 wons)