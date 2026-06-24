La société sud-coréenne SK Hynix prévoit de lever jusqu'à 29 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé mercredi son intention de lever jusqu’à 45,45 billions de wons (29,43 milliards de dollars), via une introduction en bourse aux États-Unis, dans le but d’élargir sa base d’investisseurs et d’augmenter sa capacité de production de puces utilisées dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Si elle aboutit à son montant maximal, cette cotation d’American Depositary Receipts (ADR) figurerait parmi les plus importantes de l’histoire et serait comparable, en termes de volume, à l’introduction en bourse de Saudi Aramco en 2019.

Voici les réactions des investisseurs et des analystes à cette nouvelle:

SANJEEV RANA, ANALYSTE SENIOR CHEZ CLSA:

“Si (SK Hynix) parvient à obtenir au moins un multiple de valorisation similaire à celui de Micron, par exemple, alors les actions locales devront également refléter cela; ce genre d’attente existe donc.” “Je ne serais pas surpris que cette hausse se poursuive.”

NICK FERRES, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ VANTAGE POINT ASSET MANAGEMENT À SINGAPOUR:

“Un certain nombre d’entreprises du secteur de l’IA et des secteurs connexes sont en train de lever des fonds propres et de contracter des emprunts pour financer l’explosion des dépenses d’investissement. Pour les hyperscalers, cela ne se fait plus uniquement à partir des flux de trésorerie disponibles.”

“OpenAI (et) Anthropic lèvent également des fonds. Alphabet et Meta indiquent également qu’ils lèvent des capitaux propres. Il est logique qu’Hynix agisse ainsi, compte tenu de sa valorisation très élevée, mais cela souligne également que l’offre va arriver. C’est ce qui se produit généralement lorsque les valorisations boursières sont élevées.”

CHRISTOPHER FORBES, RESPONSABLE ASIE ET MOYEN-ORIENT CHEZ CMC MARKETS:

“Nous sommes désormais dans un marché axé sur les infrastructures.”

“Cela contribue à la croissance du PIB grâce à… l’effet d’entraînement des dépenses en actifs corporels. Les États-Unis et la Corée prospèrent grâce à leurs dépenses d’investissement.”