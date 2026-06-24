La société sud-coréenne SK Hynix annonce son intention de lever jusqu'à 29 milliards de dollars via la cotation d'ADR

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* Projet de lever jusqu'à 29 milliards de dollars via une cotation secondaire sur le Nasdaq

* Le prix définitif des ADR sera fixé à l'issue de la procédure de bookbuilding

* Le produit de la vente des actions sera utilisé pour l'acquisition d'équipements de fabrication de puces

(Ajout de détails dans l'ensemble du texte et de contexte)

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé mercredi son intention de lever jusqu’à 45,45 billions de wons (29,43 milliards de dollars) via la cotation d’American Depositary Receipts (ADR), dans le but d’élargir sa base d’investisseurs et d’augmenter sa capacité de production de puces utilisées dans l’intelligence artificielle.

Ce montant pourrait évoluer à l’issue de la procédure de bookbuilding, a précisé la société dans un communiqué réglementaire.

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire prévoit d’émettre 17,79 millions de nouvelles actions pour soutenir la cotation de ses ADR sur le Nasdaq le 10 juillet, a-t-il précisé.

SK Hynix a indiqué que le produit de l'opération serait utilisé pour construire une usine de puces à Yongin, une usine de conditionnement de pointe à Cheongju et pour acquérir des équipements de fabrication de puces, tels qu'un scanner à ultraviolets extrêmes.

La société a précisé que 10 ADR correspondront à une action ordinaire.

BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs et JP Morgan Securities assurent le management de l’opération, a indiqué SK Hynix.

Si elle est menée à bien dans la fourchette haute des prix indiqués, cette opération deviendrait la plus importante opération d'émission d'ADR de tous les temps, dépassant les 21,8 milliards de dollars levés par le géant chinois du commerce électronique Alibaba lors de son introduction à New York en 2014.

SK Hynix, fournisseur dominant de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les systèmes d’IA pour des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google (Alphabet) GOOGL.O , s’est imposé comme l’un des principaux bénéficiaires de l’essor mondial de l’IA, devenant lundi l’entreprise la plus valorisée de Corée du Sud , devant Samsung Electronics 005930.KS .

(1 $ = 1.544,1400 wons)