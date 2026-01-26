 Aller au contenu principal
La société sud-coréenne S-Oil enregistre une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre et annonce que les marges de raffinage resteront solides au premier trimestre
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 02:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les marges de raffinage de S-Oil dopées par les perturbations de l'offre

*

Les analystes s'attendent à ce que les sanctions de l'UE et les attaques en Ukraine soutiennent les marges

*

Le projet pétrochimique Shaheen de S-Oil, d'une valeur de 7 milliards de dollars, devrait être achevé en 2026

(Ajout de puces; contexte dans les paragraphes 6 à 10) par Seoyun Kang et Joyce Lee

La société sud-coréenne S-Oil

010950.KS a déclaré lundi qu'elle avait enregistré une hausse de 91 % de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre et qu'elle s'attendait à ce que les marges de raffinage du premier trimestre restent solides en raison d'une demande stable, de perturbations de l'offre et de la fermeture prévue d'une raffinerie américaine.

Le raffineur, détenu à 63% par Saudi Aramco 2223.SE , a annoncé un bénéfice d'exploitation trimestriel de 424 milliards de wons (293 millions de dollars), conforme aux attentes du marché. Le bénéfice d'exploitation de sa division de raffinage a augmenté de 55 % pour atteindre 225,3 milliards de wons.

La marge de raffinage pour l'essence à partir du brut de Dubaï a augmenté à 13,4 dollars par baril au dernier trimestre 2025, contre 6,5 dollars un an plus tôt, a déclaré l'entreprise.

D'octobre à décembre, S-Oil a exploité à 95 % de sa capacité les unités de distillation de brut (CDUs) de sa raffinerie de pétrole de 669 000 barils par jour (bpd) située dans la ville d'Ulsan, dans le sud-est du pays. Ce taux était de 96 % pour l'ensemble de l'année 2025.

S-Oil a déclaré qu'il prévoyait de fermer son CDU n°2 et son RFCC n°2 en 2026 pour une maintenance programmée.

Selon les analystes, les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie et les récentes attaques de drones de l'Ukraine contre la Russie ont limité l'approvisionnement de la Russie en produits pétroliers, ce qui a contribué à une forte marge de raffinage. Ils s'attendent à ce que le maintien des sanctions de l'UE en 2026 et les attaques de l'Ukraine contre les installations de traitement maintiennent les marges de raffinage à un niveau élevé.

Les récentes crises au Venezuela et en Iran devraient également réduire la compétitivité des installations de traitement chinoises, qui importent du pétrole brut à bas prix de ces pays, selon les analystes.

Par ailleurs, Valero Energy Corporation VLO.N a précédemment déclaré que son unité prévoyait de fermer les opérations de raffinage de sa raffinerie de Benicia en Californie, aux États-Unis, d'ici la fin avril 2026.

Parallèlement, le projet de 7 milliards de dollars de S-Oil pour la construction d'un grand complexe de production pétrochimique à Ulsan, en Corée du Sud, appelé Shaheen, vise un achèvement mécanique au cours du premier semestre 2026, a déclaré la société.

Le projet vise à produire jusqu'à 3,2 millions de tonnes métriques de produits pétrochimiques par an à partir de pétrole brut.

(1 $ = 1 449,0000 won)

