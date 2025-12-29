La société sud-coréenne L&F réduit la valeur de l'accord de fourniture de matériaux de batterie conclu avec Tesla

L&F réduit la valeur de l'opération à 7 386 dollars, contre 2,9 milliards de dollars prévus précédemment

Selon les analystes, l'accord couvrait les matériaux pour les batteries Tesla EV, y compris les 4680

Selon les analystes, le ralentissement de la croissance de la demande de VE et l'absence de mise à l'échelle sont probablement à l'origine de cette réduction

Le fabricant sud-coréen de matériaux de batterie L&F 066970.KQ a déclaré lundi que la valeur de son accord d'approvisionnement pour 2023 avec Tesla

TSLA.O a diminué à 7 386 dollars par rapport à une projection antérieure de 2,9 milliards de dollars, sans fournir les raisons de cette forte réduction.

L&F a déclaré en 2023 qu'elle avait signé un accord pour fournir des matériaux cathodiques à haute teneur en nickel à Tesla et à ses filiales de janvier 2024 à décembre 2025. Des sources et des analystes ont déclaré que L&F avait prévu de fournir les matériaux clés pour les batteries internes de Tesla, connues sous le nom de cellules 4680.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a dévoilé en 2020 un plan de production de masse de la 4680, une batterie moins coûteuse qui, selon lui, l'aiderait à fabriquer une petite voiture électrique convaincante de 25 000 dollars entièrement autonome dans un délai d'environ trois ans à compter de cette date.

Toutefois, comme la demande de VE a ralenti et que Tesla a eu du mal à accélérer la production et le développement des cellules 4680, l'entreprise n'a finalement pas eu besoin d'autant de matériaux cathodiques de L&F qu'initialement prévu, selon les analystes.

Ni Tesla ni L&F n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Tesla utilise actuellement les batteries 4680 dans ses véhicules électriques Cybertruck, qui se vendent lentement et qui se sont révélés très décevants malgré les centaines de milliers de ventes annuelles annoncées par M. Musk.

M. Musk a également admis qu'il serait difficile de mettre à l'échelle un nouveau procédé de fabrication de batteries appelé "électrode sèche", utilisé pour fabriquer les cellules.

ANNULATION DE COMMANDE

Cho Hyun-ryul, analyste principal chez Samsung Securities, a déclaré que les problèmes de rendement de production des batteries 4680 de Tesla et le ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques pourraient avoir affecté la réduction des commandes de L&F. "Il y a de l'anxiété", a-t-il déclaré.) il a ajouté: " (est une source d'inquiétude pour l'ensemble du secteur des batteries".

Certains fournisseurs de batteries ont annoncé des annulations de commandes et ont mis fin ou réduit les coentreprises avec General Motors GM.N et Ford Motor F.N à la suite de la fin des subventions fédérales américaines pour les véhicules électriques en septembre.

Ces dernières semaines, l'industrie sud-coréenne des batteries a été soumise à une pression croissante, les constructeurs automobiles réduisant leurs projets de véhicules électriques dans un contexte d'incertitude politique et d'affaiblissement de la demande.

LG Energy Solution 373220.KS devrait perdre environ 13,5 billions de wons (9,41 milliards de dollars) de revenus attendus en raison de la résiliation des contrats de fourniture de batteries avec Ford et Freudenberg Battery Power Systems, soit plus de la moitié de ses 25,62 billions de wons de revenus de l'année dernière.

Un autre fabricant de batteries sud-coréen, SK On , a déclaré ce mois-ci qu'il avait décidé de mettre fin à sa coentreprise avec Ford pour leurs usines de batteries aux États-Unis.

Ford a déclaré qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et mettrait au rebut plusieurs modèles de véhicules électriques, un exemple dramatique du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE.

