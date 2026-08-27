La société sud-africaine Harmony augmente son dividende après une forte hausse de ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours record de l'or stimulent les bénéfices

* Harmony annonce un dividende record

* Les discussions sur le cuivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée se poursuivent

(Ajout des prévisions de production aux paragraphes 5 et 7, détails sur les discussions concernant Wafi-Golpu aux paragraphes 9 et 10) par Nelson Banya et Olivia Kumwenda-Mtambo

Harmony Gold HARJ.J a annoncé jeudi une hausse de 87 % de son bénéfice annuel, la hausse des cours de l’or ayant contribué à compenser l’impact de la baisse de la production et de la teneur des gisements, ce qui a permis à la société minière de verser un dividende record.

Harmony, le plus grand producteur d’or d’Afrique du Sud, qui détient également des participations dans le secteur du cuivre, a indiqué que son bénéfice par action s’établissait à 43,63 rands (2,73 dollars) (XX,XX euros) pour l’exercice clos le 30 juin, contre 23,37 rands l’année précédente.

Elle a indiqué qu’elle verserait un dividende annuel de 7,50 rands par action, soit près de cinq fois le montant versé l’année dernière.

La société a bénéficié d’une hausse de 35 % du cours moyen de l’or, ce qui a contribué à atténuer l’impact de la baisse de la production d’or, qui a reculé de 3 % par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à 1,43 million d’onces.

Harmony prévoit une production d’or encore plus faible, comprise entre 1,3 et 1,4 million d’onces, pour l’exercice en cours.

Le cours de l’or XAU= a fortement progressé au cours de l’année, soutenu par les achats soutenus des banques centrales et par la demande accrue des investisseurs pour des actifs refuges, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, d’incertitudes politiques et d’inquiétudes concernant la croissance économique mondiale.

LES NÉGOCIATIONS SUR LE PROJET DE CUIVRE EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE SE POURSUIVENT

La production de cuivre de la mine CSA, récemment acquise par Harmony en Australie, s’est élevée à 18.207 tonnes métriques, se situant dans la fourchette haute de ses prévisions. La mine devrait produire entre 28.000 et 30.000 tonnes métriques de cuivre au cours de l’exercice 2027.

Harmony a acquis la mine CSA en octobre 2025, élargissant ainsi son portefeuille de cuivre, qui comprend également le projet cuprifère Eva en Australie et le projet Wafi-Golpu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, détenu conjointement avec Newmont

NEM.N .

Les négociations en vue d’un contrat de développement minier et d’un bail minier spécial avec les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée se poursuivent après que le gouvernement a nommé une équipe chargée d’examiner le travail effectué par les négociateurs de l’État, a déclaré à Reuters la directrice financière d’Harmony, Boipelo Lekubo.

“Je pense que ce processus, d’une certaine manière, a ralenti nos progrès. Mais en l’état actuel des choses, nous avons le sentiment que nous nous rapprochons de plus en plus les uns des autres”, a-t-elle déclaré.

Harmony s’est diversifiée dans le cuivre – un métal essentiel aux véhicules électriques et aux infrastructures du réseau électrique – afin de tirer parti de la demande croissante pour ce métal dans un contexte de transition mondiale vers des énergies plus propres.