La société spécialisée dans l'édition génétique Intellia chute après une vente d'actions de 180 millions de dollars

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29 avril - ** L'action de la société biopharmaceutique Intellia Therapeutics NTLA.O recule de 8,4 % en pré-ouverture à 12,09 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 180 millions de dollars ** La société annonce une émission de 16,7 millions d'actions à 10,75 $ , soit une décote de 18,6 % par rapport au dernier cours de clôture

** Lundi, l'action NTLA a clôturé en baisse de plus de 4 % à 13,04 $ après que la société a déclaré que sa thérapie expérimentale d'édition génétique avait réduit la fréquence des crises d'œdème lors d'un essai en phase avancée

** À la suite de ces résultats, la société a annoncé qu'elle allait commencer à soumettre ses données de manière progressive afin d'obtenir l'autorisation de la FDA américaine pour cette thérapie génique l'année prochaine ** Après la clôture lundi, NTLA a lancé une offre d'actions de 150 millions de dollars afin de financer le développement clinique et de préparer le lancement commercial de ses principaux programmes, la R&D pour d'autres candidats en cours de développement, ainsi que d'éventuelles acquisitions, entre autres, selon le prospectus

** Jefferies, Goldman Sachs et Citigroup sont les co-chefs de file

** NTLA, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, comptait environ 118,1 millions d'actions en circulation avant cette offre

** L'action NTLA a légèrement progressé d'environ 1 % mardi, affichant une hausse de 47 % depuis le début de l'année

** La note moyenne des 24 analystes couvrant le titre est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 16 dollars, selon les données de LSEG