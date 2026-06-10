La société serbe NIS sollicite une nouvelle licence américaine pour poursuivre ses activités après le 16 juin

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La société serbe NIS NIIS.BEL , détenue par la Russie et qui exploite la seule raffinerie de pétrole du pays, a déposé une demande de nouvelle licence auprès des États-Unis afin de poursuivre ses activités après le 16 juin, date d'expiration de sa licence actuelle, a annoncé mercredi la société.

Dans sa demande adressée au Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain, NIS a souligné "l'importance du fonctionnement régulier de NIS pour l'approvisionnement ordonné du marché intérieur" et a fait état de négociations avancées concernant la modification de sa structure de propriété, a indiqué NIS dans un communiqué.

NIS fait l'objet de sanctions américaines imposées en octobre en raison de sa participation russe, dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique de Moscou à la suite de son invasion de l'Ukraine. Washington a fait pression pour que la participation russe soit cédée, et NIS a obtenu une série de dérogations temporaires dans l'intervalle.

Samedi, l'OFAC a accordé à la société pétrolière et gazière hongroise MOL MOLB.BU un délai jusqu'au 16 juin pour poursuivre les négociations en vue de racheter la participation de 56,16 % dans NIS détenue par la société russe Gazprom Neft

SIBN.MM .

La Serbie détient une participation de 29,9 % dans NIS, le reste étant détenu par des actionnaires minoritaires.