 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société REalloys, spécialisée dans les terres rares, s'effondre après avoir dévoilé son offre d'actions à la suite de l'obtention d'un contrat de défense aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société de terres rares REalloys Inc. ALOY.O ont baissé de 7,3 % après la clôture du marché à 20,10 $, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux quelques jours après avoir reçu un financement du Pentagone ** ALOY, basée dans l'Ohio, annonce un projet d'offre d'actions sans dévoiler le montant de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise ** La société a déclaré lundi matin avoir obtenu un contrat du ministère américain de la Défense d'une valeur maximale de 1,7 million de dollars pour financer la conception d'une installation de traitement des métaux utilisés pour fabriquer des aimants pour l'armement et l'électronique ** ALOY, qui a commencé à négocier le 25 février sur le Nasdaq après avoir fusionné avec Blackboxstocks, a dû développer des schémas d'ingénierie pour une version modulaire de l'installation

** L'action ALOY a terminé en baisse de 16,2 % à 21,69 $ jeudi ** La société a environ 57,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars, selon le prospectus d'offre

** Clear Street est le chef de file principal, rejoint par Needham en tant que co-chef de file pour l'offre proposée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

REALLOYS
21,6900 USD NASDAQ -16,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par le bureau de presse de la présidence vénézuélienne montrant la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez (d), signant un document aux côtés du ministre américain à l'Intérieur, Doug Burgum, au palais présidentiel de Miraflores, le 5 mars 2026 à Caracas ( Venezuelan Presidency / DANIELA MILLAN )
    Etats-Unis et Venezuela vont rétablir des relations diplomatiques
    information fournie par AFP 06.03.2026 00:44 

    Les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des "relations diplomatiques" rompues en 2019, a annoncé jeudi le département d'Etat américain, alors que le ministre américain de l'Intérieur Doug Burgum, en visite à Caracas, s'est montré confiant dans les perspectives ... Lire la suite

  • Wall Street a fini en repli jeudi
    Wall Street dans le rouge, le Moyen-Orient préoccupe
    information fournie par Reuters 05.03.2026 23:44 

    par Sabrina Valle La Bourse de New ‌York a fini en baisse jeudi, au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, alors que les prix ​du pétrole ont grimpé et que les investisseurs s'inquiétaient d'un regain de l'inflation laissant aussi peser un doute sur l'assouplissement ... Lire la suite

  • La France va renforcer sa coopération avec le Liban, dit Macron
    La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron
    information fournie par Reuters 05.03.2026 23:42 

    La France va renforcer sa coopération avec les forces armées libanaises et apporter ‌une aide humanitaire à Beyrouth, a déclaré jeudi Emmanuel Macron, exprimant sa volonté d'établir "un plan" pour stopper les affrontements entre le Hezbollah et Israël, à la source ... Lire la suite

  • Une frappe aérienne israélienne cible le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 5 mars 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 23:41 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient: - Le bilan s'alourdit au Liban Le bilan des frappes israéliennes au Liban s'est alourdi à 123 morts et 683 blessés depuis lundi, ont annoncé jeudi soir les autorités libanaises. - Explosions à Tel-Aviv ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank