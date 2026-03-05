La société REalloys, spécialisée dans les terres rares, s'effondre après avoir dévoilé son offre d'actions à la suite de l'obtention d'un contrat de défense aux États-Unis

5 mars - ** Les actions de la société de terres rares REalloys Inc. ALOY.O ont baissé de 7,3 % après la clôture du marché à 20,10 $, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux quelques jours après avoir reçu un financement du Pentagone ** ALOY, basée dans l'Ohio, annonce un projet d'offre d'actions sans dévoiler le montant de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise ** La société a déclaré lundi matin avoir obtenu un contrat du ministère américain de la Défense d'une valeur maximale de 1,7 million de dollars pour financer la conception d'une installation de traitement des métaux utilisés pour fabriquer des aimants pour l'armement et l'électronique ** ALOY, qui a commencé à négocier le 25 février sur le Nasdaq après avoir fusionné avec Blackboxstocks, a dû développer des schémas d'ingénierie pour une version modulaire de l'installation

** L'action ALOY a terminé en baisse de 16,2 % à 21,69 $ jeudi ** La société a environ 57,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars, selon le prospectus d'offre

** Clear Street est le chef de file principal, rejoint par Needham en tant que co-chef de file pour l'offre proposée.