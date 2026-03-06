 Aller au contenu principal
La société REalloys, spécialisée dans les terres rares, chute à la suite d'une vente d'actions de 50 millions de dollars après l'obtention d'un contrat de défense aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de la société de terres rares REalloys Inc. ALOY.O ont baissé de 12,4 % avant la cloche, à 19,01 $, après la fixation du prix d'une offre d'actions supplémentaire de 50 millions de dollars, quelques jours seulement après avoir reçu un financement du Pentagone. ** ALOY, basée dans l'Ohio, a annoncé vendredi matin ~2,7 millions d'actions à 18,50 $, soit une décote de 14,7 % par rapport à la dernière clôture

** ALOY prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise ** Lundi matin, la société a annoncé qu'elle avait obtenu un contrat du ministère américain de la défense d'une valeur maximale de 1,7 million de dollars pour financer la conception d'une installation de traitement des métaux utilisés pour fabriquer des aimants pour l'armement et l'électronique ** L'action ALOY a clôturé à 15,98 $ le 25 février après son entrée sur le Nasdaq à la suite de la fusion avec Blackboxstocks ** L'action a chuté de ~16% jeudi, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de ~1,2 milliard de dollars sur la base de ~57,1 millions d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre

** Clear Street agit en tant que chef de file de l'offre d'actions, aux côtés de Needham ** Clear Street, dirigé par l'ancien directeur général du Cboe Edward Tilly, a retiré sa demande d'introduction en bourse le mois dernier dans un contexte de volatilité du marché, alors que plusieurs entreprises ont réduit l'ampleur de leurs projets d'introduction en bourse ou les ont reportés.

REALLOYS
21,6900 USD NASDAQ 0,00%
