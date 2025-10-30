La société Navan, spécialisée dans les technologies du voyage, chute de 12 % lors de ses débuts au Nasdaq

Les actions de Navan NAVN.O ont commencé à se négocier 12 % en dessous de leur prix d'introduction en bourse lors de leurs débuts sur le marché jeudi, donnant à la société de technologie de voyage une évaluation de 5,9 milliards de dollars.